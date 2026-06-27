Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 26 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

9:00 Pedullà: “Vale quanto vi abbiamo svelato due giorni fa. La Juventus procede spedita per Randal Kolo Muani con la chiara intenzione di trovare qualsiasi accordo con il Paris Saint-Germain. E c’è un discorso avviato con il Bologna, potenzialmente su tre tavoli (forse quattro). Premessa: a noi non risultano tensioni per Lucumí, anzi c’è la volontà reciproca di arrivare a un accordo totale, magari scendendo sotto la clausola di 28 milioni in vigore fino a metà luglio. Soprattutto: Lucumí, attualmente impegnato al Mondiale, ha dato apertura totale, c’è gradimento assoluto. Il secondo tavolo potrebbe essere Miretti, come già anticipato, in un’operazione staccata e malgrado la concorrenza della Fiorentina. Il terzo tavolo, per ora un’ipotesi: la Juventus ha chiesto informazioni su Castro, ne avevamo parlato a gennaio, ma fin qui senza sviluppi (la valutazione è di oltre 40 milioni). Il quarto potenziale tavolo potrebbe essere Adzic che ha diverse richieste dalla Serie A. Quanto a Kolo Muani la Juventus ora lavorerà con sempre maggiore intensità per trovare la totale quadratura con il Paris Saint-Germain (l’accordo con l’attaccante c’è da tempo)”.

8:00 Longari: “Conferme sulla pista Leeds svelata la scorsa settimana per Zion Suzuki del Parma”.