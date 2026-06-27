Home » Calcio » LIVE Calciomercato: tutte le notizie in tempo reale: il Leeds su Suzuki, triplo tavolo Juve-Bologna

LIVE Calciomercato: tutte le notizie in tempo reale: il Leeds su Suzuki, triplo tavolo Juve-Bologna

di

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 26 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

9:00 Pedullà: “Vale quanto vi abbiamo svelato due giorni fa. La Juventus procede spedita per Randal Kolo Muani con la chiara intenzione di trovare qualsiasi accordo con il Paris Saint-Germain. E c’è un discorso avviato con il Bologna, potenzialmente su tre tavoli (forse quattro). Premessa: a noi non risultano tensioni per Lucumí, anzi c’è la volontà reciproca di arrivare a un accordo totale, magari scendendo sotto la clausola di 28 milioni in vigore fino a metà luglio. Soprattutto: Lucumí, attualmente impegnato al Mondiale, ha dato apertura totale, c’è gradimento assoluto. Il secondo tavolo potrebbe essere Miretti, come già anticipato, in un’operazione staccata e malgrado la concorrenza della Fiorentina. Il terzo tavolo, per ora un’ipotesi: la Juventus ha chiesto informazioni su Castro, ne avevamo parlato a gennaio, ma fin qui senza sviluppi (la valutazione è di oltre 40 milioni). Il quarto potenziale tavolo potrebbe essere Adzic che ha diverse richieste dalla Serie A. Quanto a Kolo Muani la Juventus ora lavorerà con sempre maggiore intensità per trovare la totale quadratura con il Paris Saint-Germain (l’accordo con l’attaccante c’è da tempo)”.

8:00 Longari: “Conferme sulla pista Leeds svelata la scorsa settimana per Zion Suzuki del Parma”.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×