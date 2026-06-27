Kessié si espone! Le sue parole sulla Juve: “Se ne parla, ma…”

La Juventus si prepara a un mercato complicato, nel quale la parola d’ordine sarà equilibrio.

I bianconeri possono comunque costruire una squadra competitiva, ma dovranno essere molto abili nell’individuare i giocatori giusti da sacrificare e nel reinvestire senza commettere errori.

Non sarà un mercato da grandi spese immediate. La linea sembra chiara: uscite mirate, operazioni sostenibili e acquisti costruiti soprattutto attraverso formule creative, come prestiti con diritto o obbligo di riscatto.



Il modello da seguire

In questo senso la Juventus dovrebbe prendere esempio dall’Inter di qualche anno fa, capace di migliorare la rosa anche in una fase di risorse limitate. I nerazzurri riuscirono a lavorare tra cessioni, occasioni, formule dilazionate e operazioni intelligenti, trasformando una difficoltà economica in una strategia vincente.

La Juventus dovrà fare lo stesso: trovare valore dove altri non guardano, sfruttare eventuali sponsorizzazioni favorevoli e sperare che nessun talento scelga strade esotiche o economicamente più ricche prima che il progetto tecnico possa decollare.

La lista dei possibili cedibili

Per finanziare il mercato serviranno uscite importanti. Tra i nomi più discussi ci sono Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Jonathan David, Fabio Miretti e Loïs Openda. In questa lista capiremo se ci saranno anche Cambiaso e Bremer, i più vendibili ma anche i meno sostituibili, in teoria.

Koopmeiners può attirare club esteri, David può garantire una plusvalenza importante se farà un buon Mondiale e Openda resta un profilo spendibile soprattutto fuori dall’Italia. Miretti, invece, rappresenta una pedina utile per generare risorse o costruire operazioni collegate.

Acquisti con formule sostenibili

La Juventus difficilmente potrà permettersi colpi pesanti a titolo definitivo senza prima vendere; per questo diventeranno fondamentali prestiti con diritto di riscatto, pagamenti dilazionati e operazioni con bonus legati al rendimento.

Il rischio è evidente: sbagliare una cessione significherebbe indebolire la rosa. Ma vendere bene potrebbe permettere a Spalletti di ricevere giocatori più funzionali, magari meno appariscenti, ma più adatti al suo calcio.

Impossibile non parlare delle parole di Michel Platini, che ha parlato della Juventus: “Penso sia l’Italia che debba partire da zero e non la Juventus. Non è possibile che l’Italia non faccia un Mondiale da tre edizioni. L’Italia deve riformarsi come ha fatto la Francia negli anni ’50. Quando l’Italia ripartirà, allora anche la Juventus tornerà grande. Non dimentichiamoci che l’Italia ha sempre fatto bene con un blocco della Juventus”.

Una riflessione che va oltre le difficoltà della Vecchia Signora e che punta il dito contro problemi strutturali che coinvolgono tutto il movimento. Una frecciata all’Inter, incapace di trainare il movimento italiano? Chissà, come mai…

Il dominio dell’Inter

Il vero tema, però, resta il divario con l’Inter. I nerazzurri oggi sembrano muoversi con una forza economica e politica superiore rispetto alle rivali: comprano, programmano, anticipano la concorrenza e sembrano sempre un passo avanti.

Per la Juventus competere a queste condizioni appare molto difficile. La domanda, inevitabile, è una sola: perché nessuno riesce davvero a contrastare questo dominio?

La risposta passa anche dal mercato. La Juventus non potrà permettersi errori. Per tornare competitiva dovrà vendere bene, comprare meglio e trasformare ogni limite in un’occasione.

Il nodo federale e la speranza su Mancini

Chiudiamo con le elezioni e le scelte future del sistema calcio. In casa bianconera c’è attenzione per gli equilibri federali e per le possibili decisioni di Giovanni Malagò. La speranza, da parte di molti, è che non venga scelta una soluzione legata a Roberto Mancini, nome che continua a dividere e ad alimentare discussioni dopo la fuga araba di qualche anno fa.