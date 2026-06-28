Mondiali 2026, terminano i gironi: gli accoppiamenti per i sedicesimi, le migliori terze e le 16 eliminate

Mondiali 2026: tutte le squadre qualificate ai sedicesimi. Dalle migliori terze alle sedici eliminate, il tabellone completo.
Terminati i gironi dei Mondiali 2026, si è delineato l’elenco delle migliori terze classificate, fondamentale per comporre il tabellone dei sedicesimi di finale. Il nuovo formato della competizione prevedeva la partecipazione di 48 nazionali. Di queste, si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ognuno dei dodici raggruppamenti, insieme alle otto migliori terze. Invece altre 16 Nazionali hanno salutato il torneo.
Mondiali 2026, classifica migliori terze
Le 8 qualificate
- DR Congo 4 punti (reti 4-3)
- Svezia 4 (7-7)
- Ghana 4 (2-2)
- Ecuador 4 (2-2)
- Bosnia-Erzegovina 4 (5-6)
- Algeria 4 (5-7)
- Paraguay 4 (2-4)
- Senegal 3 (8-6)
Le quattro eliminate
- Iran 3 (3-3)
- Corea del Sud 3 (2-3)
- Scozia 3 (1-4)
- Uruguay 2 (3-4)
Mondiali 2026: le Nazionali che salutano la competizione
Gruppo A: Corea del Sud (3ª), Repubblica Ceca (4ª)
Gruppo B: Qatar (4º)
Gruppo C: Scozia (3ª), Haiti (4ª)
Gruppo D: Turchia (4ª)
Gruppo E: Curaçao (4ª)
Gruppo F: Tunisia (4ª)
Gruppo G: Iran (3º), Nuova Zelanda (4ª)
Gruppo H: Uruguay (3ª), Arabia Saudita (4ª)
Gruppo I: Iraq (4ª)
Gruppo J: Giordania (4ª)
Gruppo K: Uzbekistan (4ª)
Gruppo L: Panama (4ª)
Mondiali 2026, il tabellone dei sedicesimi di finale
Sudafrica-Canada
Brasile-Giappone
Germania-Paraguay
Olanda-Marocco
Costa d’Avorio-Norvegia
Francia-Svezia
Messico-Ecuador
Inghilterra-DR Congo
Belgio-Senegal
Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina
Spagna-Austria
Portogallo-Croazia
Svizzera-Algeria
Australia-Egitto
Argentina-Capo Verde
Colombia-Ghana