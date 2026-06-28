Mondiali 2026, ecco la prima nazionale agli ottavi: il Canada supera il Sudafrica al 92′ (1-0)

La prima nazionale qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 è il Canada: 1-0 al Sudafrica a firma di Eustaquio al 92′ dei tempi regolamentari.
La prima nazionale qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 è il Canada: 1-0 al Sudafrica a firma di Eustaquio al 92′ dei tempi regolamentari.
Sudafrica-Canada 0-1, la partita
La prima sfida dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo si è conclusa con la vittoria di misura del Canada per 1-0 contro il Sudafrica, grazie a una rete decisiva siglata da Eustaquio al 92′ minuto.
Il risultato permette ai padroni di casa di raggiungere per la prima volta nella loro storia gli ottavi di finale della competizione. Il primo tempo ha offerto poche occasioni e ritmi contratti. Al 6′ Crepeau ha respinto un tiro dalla distanza di Mokoena, mentre al 22′ Cornelius ha colpito debolmente di testa. Nel finale di frazione un colpo di testa di Bombito è stato salvato sulla linea e la successiva ribattuta di Buchanan è stata murata, prima di un contatto in area su Laryea giudicato regolare dall’arbitro dopo il controllo del Var.
Nella ripresa l’intensità è cresciuta. Il Sudafrica si è reso pericoloso con un destro di Appollis terminato fuori di poco, mentre il Canada ha risposto con Oluwaseyi, fermato da Williams, e con il successivo salvataggio di Mbokazi su David. Al 75′ minuto è rientrato in campo Alphonso Davies, reduce da un lungo infortunio, rendendosi subito pericoloso prima di servire David, la cui conclusione è stata parata da Williams. In pieno recupero Eustaquio ha controllato la sfera in area e ha segnato con un destro preciso all’angolino.