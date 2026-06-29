Italia U19, esordio vincente: Liberali e Iddrissou trascinano gli azzurrini

Vince 2-0 l’Italia U19 nella gara d’esordio all’Europeo di categoria contro la Serbia. Un gol per tempo degli azzurrini che la sbloccano con Liberali e la chiudono con Iddrissou.

Esordio da tre punti all’Europeo U19 in Galles per la Nazionale di Bollini, che supera 2-0 la Serbia a Caernarfon. In avvio ci prova Coletta, la sblocca Liberali che si procura e trasforma il rigore dell’1-0. Pericoloso più volte Ciric. Nella ripresa traversa di Coletta, la chiude l’attaccante dell’Inter Iddrissou, prima del legno di Novicic. Prossimi impegni nel girone contro la Croazia (giovedì alle 15) e contro l’Ucraina (domenica alle 17). Inizio perfetto quindi per gli azzurrini che sognano il titolo Europeo vinto l’ultima volta nel 2023 in finale contro il Portogallo.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi (89′ Marello); Liberali (70′ Mantini), Sala, Comotto (70′ Elimoghale); Coletta, Iddrissou, Mosconi (61′ Idele). CT Bollini.

SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic (58′ Rankovic), Milosavljevic; B. Kostic (58′ Zaric), Damjanovic (73′ Borovina), Ciric (73′ Subotic). CT Petric.

Italia U19, esordio perfetto all’Europeo

Vince 2-0 l’Italia U19 all’esordio contro la Serbia nel primo match del girone dell’Europeo di categoria in Galles. Azzurri che la sbloccano già dopo 11 minuti con la rete di Liberali che si conquista e poi trasforma il rigore dell’1-0. Reazione della Serbia affidata a Ciric che crea diversi pericoli. Italia che regge e nella ripresa sfiora il gol con Mosconi e con Coletta che colpisce la traversa prima di fare 2-0 con l’interista Iddrissou. Nel finale traversa anche per la Serbia con Novicic. Finisce 2-0 per l’Italia che ora dovrà affrontare Giovedì alle 15 la Croazia e domenica alle 17 l’Ucraina per chiudere il girone. Importante sarà andare più avanti possibile nella competizione. Le quattro semifinaliste e la vincente tra le due terze dei gironi si qualificheranno infatti al Mondiale U20 dell’anno prossimo in Azerbaijan e Uzbekistan.

I convocati di Bollini

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).