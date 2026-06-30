Mondiale, rigori fatali alla Germania: Paraguay agli ottavi

Dopo le vittorie seppur sofferte di Canada e Brasile, arriva la prima sorpresa ai sedicesimi del Mondiale. La Germania è stata infatti eliminata dal Paraguay ai rigori.

Continua la maledizione Mondiale per la Germania. Dopo la vittoria del 2014 contro l’Argentina, infatti sono arrivate solo delusioni. Due eliminazioni al girone nelle edizioni del 2018 e del 2022 e ora l’uscita ai rigori ai sedicesimi contro il Paraguay. Nelle 10 gare successive alla finale di Brasile 2014, la Germania ha sempre subito almeno un gol. Prima eliminazione ai rigori al Mondiale per la Germania dopo 4 vittorie su 4. Vantaggio Paraguay con Enciso, pari firmato nel secondo tempo da Havertz. Ai rigori decisivo Gill, due penalty parati e gli errori di Havertz, Woltemade e Tah.

Germania-Paraguay, le formazioni ufficiali

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Havertz, Wirtz; Undav. CT: Nagelsmann.

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Avalos. CT: Alfaro.

ARBITRO: Jayed (Marocco). ASSISTENTI: Brinski-Akarkad (Marocco). QUARTO UOMO: Ning (Cina)

Enciso la sblocca, Havertz pareggia: decisivi i rigori

Un Paraguay da sogno elimina ai rigori la Germania regalando così la prima sorpresa del Mondiale 2026. Prima chance Germania al 7′ con Havertz. Salva Canale in scivolata. Al 42′ passa allora il Paraguay. Azione insistita e cross da destra di Galarza, inzuccata vincente di Enciso con il calciatore dello Strasburgo che sblocca il match battendo Neuer. Primo storico gol nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale per il Paraguay dopo 545 minuti. Ora la squadra che detiene il record è l’Ucraina. 210 minuti senza gol tra Svizzera e Italia nel 2006.

Nella ripresa la Germania cambia registro e al 54′ pareggia subito i conti. Cross da sinistra di Wirtz e perfetto colpo di testa di Havertz che supera Orlando Gill e fa 1-1. La Germania cresce e attacca, il Paraguay cala e perde Enciso per infortunio ma non si arrende, entra anche Musiala ma il risultato resta bloccato sull’1-1, si va ai supplementari dove la Germania trova anche il gol. Inzuccata vincente di Tah per il 2-1. Rete annullata al VAR per fallo di Anton su Orlando Gill. Si passa così ai rigori.

La Germania sbaglia subito con Havertz e poco dopo con Woltemade. Para sempre Gill. Triplo match poi Paraguay. Sbagliano i subentrati Sanabria e Balbuena. Nella Germania segna Amiri e si va ad oltranza. I ragazzi di Nagelsmann sbagliano però subito con Tah che calcia altissimo. Canale freddo la mette all’incrocio battendo Neuer. Paraguay agli ottavi dove troverà una tra Francia e Svezia, Germania a casa.