LIVE Calciomercato, tutte le notizie di martedì 30 giugno: la Juventus si muove per Svilar, Genoa su Cajuste

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 30 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

9.50 Esclusiva Pedullà: Svilar , dopo i rumors dei giorni scorsi nella notte la Juventus ha mosso passi ufficiali. Per la Roma è una pedina fondamentale e vedremo gli sviluppi, ma intanto c’è stato un contatto diretto tra i club.