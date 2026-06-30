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LIVE Calciomercato, tutte le notizie di martedì 30 giugno: la Juventus si muove per Svilar, Genoa su Cajuste

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Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 30 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Mile Svilar, portiere della Roma
Mile Svilar, portiere della Roma (ANSA) –
9.50 Esclusiva Pedullà: Svilar, dopo i rumors dei giorni scorsi nella notte la Juventus ha mosso passi ufficiali. Per la Roma è una pedina fondamentale e vedremo gli sviluppi, ma intanto c’è stato un contatto diretto tra i club.
8.00 Esclusiva Pedullà: incontro nella serata di ieri, il Genoa resta fortemente interessato al centrocampista Cajuste del Napoli
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