Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 29 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00.15 Live concluso, seguite tutte le nostre news sul nostro sito.

00:10 Esclusiva: Lazio, previsto sondaggio per Piccoli. Condizioni non semplici, ma il profilo piace (come piace Lucca). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:55 Esclusiva: Gila, la richiesta Lazio è scesa da 30 milioni a 22 più 3 di bonus. Il Napoli, sempre in corsa, aveva proposto (come anticipato) Rafa Marin e Lucca. L’Atalanta, in azione da mercoledì, il rinnovo del prestito di Daniel Maldini e Bakker. La Lazio per ora non valuta contropartite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:43 Venezia, ufficiale l’acquisto di Bella Kotchap dal Verona.

23:30 Atalanta sempre molto vigile su Mandela Keita come raccontato dal nostro Gianluigi Longari. Contatti anche oggi con il Parma, richiesta 25 più bonus. Sul centrocampista un paio di club stranieri.

23:27 Esclusiva: due allenatori italiani puntano Nuno Tavares, Italiano per il Besiktas (che ci aveva provato a gennaio) e Farioli per il Porto, destinazione che potrebbe intrigare l’esterno sinistro intenzionato a cambiare aria. Ha sondato anche la Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 Esclusiva: l’Atalanta ha chiesto informazioni su Gabriele Guarino, difensore centrale classe 2004 dell’Empoli. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:10 Esclusiva: per Njie, attaccante classe 2005 del Torino, offerta Anderlecht da 7 milioni più bonus. Il Torino chiede di più, possono esserci altre offerte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Il Cagliari mai ha trattato Broja, piace molto Bowie ma la richiesta del Verona è di 10 milioni (ci sono anche Bologna e due club stranieri). Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:50 Il Paris FC sta lavorando con il Brighton per trattenere Diego Coppola a titolo definitivo. È al momento la pista più calda, nonostante la Lazio sia interessata e abbia sondato il terreno per il difensore. Così il nostro Gianluigi Longari.

22:30 Chicago Fire, ufficiale la firma di Robert Lewandowski.

22:15 Si aggiunge anche la Real Sociedad alle squadre che hanno sondato la possibilità di arrivare a Raoul Bellanova dell’Atalanta. Resta sempre vivo anche l’interesse dell’Everton. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

22:07 Milan orientato a riportare subito agli ordini di Amorim il talento Alphadjo Cissè. Il 19enne si e allenato senza sosta nelle ultime settimane per essere pronto e recuperare dall’infortunio. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:50 Al Ahli potrebbe avvalersi della clausola unilaterale per terminare il contratto di Riyad Mahrez con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:28 Trovato l’accordo tra il Real Madrid e il Como per Nico Paz. Il comunicato del Real Madrid: “Real Madrid C. F., Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo per far sì che il giocatore rimanga nel club italiano per la prossima stagione 2026-2027.

Questo accordo, che è stato stabilito sulla richiesta del giocatore, prevede anche che il Real Madrid mantenga un’opzione di riacquisto unilaterale per i diritti federativi di Nico Paz per la stagione 2027-2028“.

21:20 Muharemovic, la Juventus PER ORA aspetta. Il Sassuolo lo valuta 40 milioni, ci sono interessi in Premier (Bournemouth e non solo). E la Juve non ha fretta, non disdegnerebbe di incassare 20 milioni. Su Lucumí è il Bologna che prende tempo: la Juventus lo ha chiesto, ma nei giorni del Mondiale e delle buone prestazioni del colombiano l’idea del club rossoblù è quella di attendere (clausola da 28 milioni fino a metà luglio). Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:45 Così Ausilio alla cerimonia di apertura del calciomercato: “Ho preso un due di picche di recente che neanche le scuole superiori… quello è un no, altre volte ci tiriamo indietro noi (si riferisce a Palestra). Abbiamo fatto quello che dovevamo, il nostro massimo e meno della metà di altri. È un bel 2 di picche che ci portiamo a casa”. Parole riportate dal nostro Luca Cilli.

Juventus, la priorità è Kolo Muani

20:25 Così Carnevali sulle priorità della Juventus: “Kolo Muani e il portiere sono le priorità? Sì, perché sicuramente sia il portiere che l’attaccante sono le due pedine fondamentali. Poi comunque, non basta perché dobbiamo costruire anche attorno a loro altre situazioni. Dobbiamo lavorare con calma perché credo che oggi ci siano sia delle condizioni economiche, delle condizioni richieste che sono molto elevate. Per cui, in ogni caso, non dobbiamo sbagliare, ma dobbiamo cercare di fare le cose giuste. Kolo Muani è una possibilità perché è già da tanto tempo che se ne parla.

Sapete benissimo che ci sono state delle difficoltà precedentemente. Per cui si sta ricucendo anche un po’ il rapporto con il PSG e stiamo portando avanti determinati discorsi, ma ci devono essere le condizioni giuste e accettabili e dopodiché dobbiamo concludere. Perché, come ben sapete chiudere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa vogliamo fare, dove dobbiamo andare e di questo ne siamo certi”.

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20:20 Così Carnevali sul Vlahovic: “Personalmente non ho mai parlato con lui. Nel calcio oggi certe possibilità non ci sono e domani possono riaprirsi. È sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri”.

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20:10 Ora è anche ufficiale: Lorenzo Berardi dal Pescara al Venezia.

19:30 Massimiliano Allegri ha firmato alle ore 16 la risoluzione del contratto che lo avrebbe ancora legato al Milan. Adesso è libero di firmare per il Napoli, confermando la nostra esclusiva di oltre un mese fa (era il 28 maggio) quando il club di De Laurentiis aveva deciso di virare decisamente su Allegri, uscendo definitivamente dalla trattativa con Vincenzo Italiano. Adesso non si tratta che aspettare il classico annuncio social di ADL. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:55 Marcel Schafer, ds del Lipsia, ha parlato a Bild del futuro di Diomandé, che sembrava sempre più vicino al PSG: “La nostra intenzione è chiara: Yan Diomandé giocherà per il Lipsia anche il prossimo anno. E su questo non transigeremo! Conosciamo il suo valore. Certo, se Yan continuerà su questa strada, arriverà il momento di permettergli di fare il passo successivo, ma non quest’anno”.

18:00 Pisa, ufficiale: rinnova il capitano Caracciolo.

16:26 Juve-Bologna, resta la distanza tra la richiesta bianconera e l’offerta felsinea per Fabio Miretti. Parti in contatto per trovare la quadra

16:20 Parma sempre attivo per il portiere Giovanni Daffara della Juventus. I crociati sono disposti a prenderlo a titolo definitivo, tante altre offerte per l’ex Avellino.

16:18 ESCLUSIVA SI – Sondaggio dell’Everton per Gabriel Jesus dell’Arsenal.

15:30 Ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Il tecnico italiano ex Chelsea raccoglie l’eredità di Pep Guardiola. Per lui si tratta di un ritorno, perché aveva già fatto parte dello staff del catalano e aveva poi allenato anche la formazione riserve-under 23.

13:45 Milan, situazione difesa: proposto Tiago Gabriel del Lecce per la difesa, valutazioni in corso (sul centrale del Lecce anche piste all’estero). Confermato accordo con Antonio Silva, ma non c’è ancora quello con il Benfica.

13:30 Verona, ufficiale la cessione di Lambourde agli svizzeri del Servette.

13:05 Napoli, ufficiale il rinnovo di Leonardo Spinazzola. Biennale per l’esterno napoletano fino al 2028.

12:15 Monza, ufficiale l’arrivo di Ivan Juric in panchina.

11:30 Il PSG ha effettuato il sorpasso decisivo sul Liverpool per assicurarsi Yan Diomandé. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, l’esterno offensivo — attualmente protagonista al Mondiale con la maglia della Costa d’Avorio — ha preferito il progetto dei parigini rispetto al corteggiamento dei Reds. L’accordo tra il club francese e il calciatore di proprietà del Lipsia è già stato raggiunto: Diomandé si trasferirà a Parigi subito dopo il Mondiale 2026, legandosi al nuovo club con un contratto di cinque anni.

11:20 Ufficiale: Godfrey in prestito dall’Atalanta al Glasgow Rangers.

Calciomercato Juventus: all-in Kolo Muani

11:00 Pedullà: “Kolo Muani-Juventus: via ai confronti con il PSG, notizia di venerdì scorso dopo la svolta anticipata due giorni prima. Lavori in corso per trovare gli accordi”.

10:40 Longari: “Potrebbe arrivare già oggi l’annuncio di Lewandowski con i Chicago Fire. L’ex attaccante del Barcellona ha firmato per due anni”

10:30 L’annuncio di Pedro a Rtvc: “Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un’idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me“.

10:00 Pedullà: “Gila-Atalanta: mercoledì scorso la sorprendente irruzione. La prossima sarà una settimana importante. Il Napoli si è mosso per primo ma deve aumentare offerta”.

9:00 Pedullà: “Bella Kotchap e Lorenzo Berardi: visite confermate con il Venezia“.

Un nuovo portiere per i Lancieri

8:30 Longari: “Marc-André ter Stegen e l’Ajax sono sempre più vicini. L’operazione si farà a titolo definitivo, non in prestito. Dialoghi in corso per l’ingaggio del portiere in uscita dal Barcellona“.

Dimissioni dopo i Fallimenti Mondiali

8:00 Flop Mondiale, si dimette il presidente della Federazione dell’Arabia Saudita: “Un fallimento”.

7:00 L’ex portiere della Juve Neto rescinde il contratto con il Botafogo.

6:30 Corea del Sud, il ct Hong Myung-bo si dimette dopo l’eliminazione Mondiale.

6:00 Scozia eliminata dal Mondiale, si dimette il ct Clarke.