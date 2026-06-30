Orlando Gill, chi è il portiere eroe del Paraguay

Da ieri il Paraguay ha un nuovo eroe, Orlando Gill, portiere classe 2000′ si è distinto per diverse parate nei 120 minuti oltre che per aver neutralizzato i rigori di Havertz e Woltemade.

Ieri il Paraguay ha incredibilmente eliminato la Germania ai rigori al termine di una partita incredibile. 1-1 dopo i 120 minuti regolamentari, è stato poi Orlando Gill l’eroe dell’Albirroja. Il portiere del San Lorenzo ha infatti risposto positivamente ai penalty di Kai Havertz e Nick Woltemade. Una storia pazzesca quella dell’estremo difensore della nazionale sudamericana che dalle difficoltà economiche è riuscito a riemergere trasferendosi in Argentina e che ora dopo le critiche dell’icona Chilavert è riuscito anche a prendersi la nazionale.

Dal Paraguay all’Argentina, la storia di Gill

Dal San Lorenzo in Paraguay a quello in Argentina, Orlando Gill ha saputo fare le scelte giuste per rilanciare la propria carriera e svoltare nella propria vita professionale. Nel 2023, era ancora in Segunda División del Paraguay. Suo figlio Lauti, appena nato ha avuto complicazioni di salute e, per coprire le spese mediche, ha dovuto vendere magliette che aveva conservato come ricordo. Tra queste quella del Sudamericano U20 e alcune divise del suo club. Non c’era niente di chiaro, né nel calcio né nella sua vita personale. Tuttavia, insieme a sua moglie e al suo bambino, non ha mai smesso di lottare.

Nel 2024, Orlando Gill si è trasferito in Argentina per giocare nel San Lorenzo de Almagro. È arrivato nella squadra riserve, senza niente di sicuro. Si è conquistato il suo posto. Si è aperto la porta della prima squadra dove Miguel Angel Russo lo ha fatto esordire. Dopo averlo visto distinguersi in Argentina, Gustavo Alfaro lo ha portato nella Selezione del Paraguay. Ha debuttato con l’Albirroja meno di 1 anno fa. Si è presentato alla Coppa del Mondo con sole 6 partite internazionali a livello assoluto. E nonostante le critiche di figure leggendarie come José Luis Chilavert, soprattutto dopo la gara contro gli USA, ha appena regalato al Paraguay il risultato più importante della sua storia internazionale, il successo ai rigori contro la Germania.

Le parole della moglie di Gill

Così aveva parlato la moglie del portiere del Paraguay: “Quando Lauti nacque e non avevamo nulla e Orlando (Gill) vendeva le sue maglie del club in cui giocava all’epoca, per poter coprire le spese. Nostro figlio ha lottato per la sua vita e suo padre è sempre stato lì!! Ha venduto tutto, ha venduto la sua maglia della nazionale under 20 (non ha potuto conservarla come ricordo) ha venduto le sue maglie, le sue scarpe da calcio. Letteralmente ha venduto TUTTO!!”.