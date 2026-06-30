Parma, il Leeds accelera per Zion Suzuki: Daffara può raccogliere l’eredità

Il futuro di Zion Suzuki potrebbe essere lontano da Parma. Sul portiere giapponese continua infatti a muoversi con decisione il Leeds United, che da settimane mantiene vivi i contatti con il club emiliano per valutare un possibile trasferimento in Premier League.

L’interesse della società inglese non è una novità, ma nelle ultime ore i dialoghi tra le parti sono proseguiti, confermando la volontà del Leeds di provare ad affondare il colpo.

Il Parma si tutela con l’arrivo di Daffara

L’acquisto a titolo definitivo di Giovanni Daffara dalla Juventus rappresenta un segnale chiaro della strategia del Parma. Il club emiliano ritiene infatti che le ottime prestazioni offerte da Zion Suzuki, anche sul palcoscenico internazionale, possano tradursi in una cessione importante durante questa finestra di mercato.

L’investimento effettuato per il giovane portiere classe 2004 consentirebbe così al Parma di farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta per il numero uno giapponese.

Leeds in vantaggio, ma attenzione alla concorrenza

Il Leeds United è il club che si è mosso con maggiore convinzione fin dalla metà di giugno e continua a lavorare per portare Suzuki in Premier League. Tuttavia, la concorrenza potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.

Già nei giorni scorsi, infatti, anche l’Aston Villa aveva effettuato un sondaggio esplorativo per il portiere del Parma, confermando come il suo profilo sia particolarmente apprezzato in Inghilterra.

Con il mercato ancora lungo e diversi club alla finestra, il futuro di Zion Suzuki resta uno dei temi più caldi dell’estate del Parma.