Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 30 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:00 Avellino, trattativa in stato avanzato per Martinelli della Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Ronald Koeman si è dimesso da CT dell’Olanda.

23:30 La Juventus cerca un portiere, non ci sono per ora novità su Dibu Martinez, il tentativo per Svilar non ha avuto ulteriori sviluppi. E intanto sono andati avanti i dialoghi con l’entourage di Guglielmo Vicario in uscita dal Tottenham. La richiesta di ingaggio è di circa 4 milioni netti a stagione, uno scatto rispetto a quanto l’ex Empoli guadagna attualmente. La Juventus sta andando avanti con i giri di orizzonte, in attesa di prendere una decisione definitiva. E tenendo comunque conto che in organico ha sia Di Gregorio che Perin. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Fortune Egharevba. Attaccante classe 2010′ dal Verona.

23:15 In definizione l’arrivo di Jeff Ekhator dal Genoa. Operazione da 15 milioni più bonus con l’inserimento nella trattativa di David Puczka. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:00 Panathinaikos, ufficiale l’arrivo dello svincolato De Vrij.

20:00 Dopo il cambio di idea di Turati, che ha scelto lo Spezia dopo avere già firmato con il Catanzaro. Anche gli agenti di Turati, sorpresi, hanno scelto di fare un passo indietro nella gestione del tecnico. Il Catanzaro pensa a Gorgone per la panchina. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:00 Il Tottenham si prepara a chiudere per Mateus Fernandes del West Ham. Questo colpo non esclude Tonali. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Base d’intesa tra la Fiorentina e l’Avellino per il trasferimento di Kouadio. Manca l’ok del calciatore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:00 Nessun contatto tra il Real Madrid e l’Inter per Alessandro Bastoni. Così il nostro Gianluigi Longari.

16.30 Il Milan ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal PSG il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos.

11.00 UFFICIALE anche l’addio di Francesco Acerbi dall’Inter.

10.30 UFFICIALE Yann Sommer dice addio all’Inter al termine della scadenza del contratto: lo comunica il club nerazzurro dal proprio sito ufficiale.

9.50 Esclusiva Pedullà: Svilar , dopo i rumors dei giorni scorsi nella notte la Juventus ha mosso passi ufficiali. Per la Roma è una pedina fondamentale e vedremo gli sviluppi, ma intanto c’è stato un contatto diretto tra i club.