Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile

Alessandro Bastoni ha ricevuto oggi l’avviso di garanzia: secondo l’accusa ha avuto un rapporto con una ragazza 17enne all’epoca dei fatti.

Il difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana, Alessandro Bastoni è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura milanese per prostituzione minorile. L’accusa riguarda un presunto incontro avvenuto nel giugno 2020 con una ragazza che, secondo gli inquirenti, all’epoca non aveva ancora compiuto 18 anni. A ricostruire i contatti sarebbero state alcune conversazioni sequestrate nel corso delle indagini, dalle quali emergerebbe il ruolo di un collaboratore dell’agenzia nell’organizzazione dell’appuntamento.

Bastoni indagato, la testimonianza della ragazza

La posizione del calciatore resta tuttavia tutta da verificare. La giovane, ascoltata dagli investigatori come testimone, avrebbe infatti escluso che tra lei e Bastoni vi sia stato un rapporto sessuale. Un elemento destinato ad avere un peso negli accertamenti ancora in corso, insieme alle dichiarazioni che il difensore renderà davanti ai magistrati.

I calciatori informati sui fatti

L’inchiesta coinvolge, come persone informate sui fatti, anche altri tre calciatori di Serie A. La guardia di finanza ha notificato inviti a rendere sommarie informazioni testimoniali a Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno dei tre risulta indagato e il loro ruolo è limitato alla ricostruzione del contesto investigativo.

Le parole del legale del calciatore

Così il legale di Alessandro Bastoni, Salvatore Scuto: “Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L’invito a comparire per venerdì 3 luglio è ‘al buio’, non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm“.