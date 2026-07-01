Inter, quattro priorità sul mercato: da Khalaili a Chalobah, fino al caso Bastoni

L’Inter continua a muoversi sul mercato, con le idee chiare sui ruoli da rinforzare, anche se i nomi restano in continua evoluzione. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per consegnare a Cristian Chivu una rosa completa entro la chiusura della sessione estiva.

Le quattro priorità dell’Inter sul mercato

Le priorità sono quattro: un esterno destro per raccogliere l’eredità di Dumfries, due difensori centrali dopo gli addii di Acerbi e De Vrij e un centrocampista che possa garantire energie fresche in vista della possibile partenza di Davide Frattesi.

Khalaili, Chalobah e Provedel: i nomi sul taccuino

Tra i profili seguiti prendono quota l’esterno Khalaili, per il quale l’Inter punta a superare la concorrenza del Napoli, e il difensore Chalobah, valutato dal Chelsea circa 30 milioni di euro. A centrocampo resta viva la pista che porta a Curtis Jones, mentre per il ruolo di vice Martinez è sostanzialmente fatta per Provedel.

Il Real Madrid osserva Bastoni

Intanto, dalla Spagna tornano le voci su Alessandro Bastoni e sul presunto interesse del Real Madrid. Secondo indiscrezioni iberiche, il club spagnolo seguirebbe con attenzione il difensore nerazzurro. Al momento, però, non risultano contatti ufficiali tra le due società. La situazione resta quindi sotto osservazione, ma senza sviluppi concreti.

Mercato in pieno fermento, dunque, con l’Inter pronta ad accelerare nelle prossime settimane per definire i tasselli della squadra che affronterà la nuova stagione.