Francesco Cutrona, il Palermo punta sul futuro: Inzaghi lo vuole in ritiro, ma la Serie C è già sulle sue tracce

Il Palermo guarda al futuro e lo fa partendo anche dai suoi giovani più promettenti. Tra questi c’è Francesco Cutrona, portiere classe 2006, alto 1,96 metri, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio rosanero.

Il club siciliano crede fortemente nelle qualità dell’estremo difensore, tanto da avergli fatto sottoscrivere un contratto fino al 30 giugno 2030, a testimonianza della fiducia riposta nel suo percorso di crescita.

Il Palermo lo porta in ritiro: decisione condivisa da Inzaghi e Osti

Il primo passo della nuova stagione sarà il ritiro estivo con la prima squadra. Una scelta fortemente voluta dalla società e condivisa sia dal direttore sportivo Carlo Osti sia da Filippo Inzaghi, che hanno contattato personalmente il giovane portiere per comunicargli la volontà di valutarlo da vicino durante la preparazione.

Solo al termine del ritiro il Palermo prenderà una decisione definitiva sul percorso più adatto alla crescita di Cutrona, valutando se trattenerlo in organico o permettergli di accumulare esperienza con maggiore continuità.

Audace Cerignola e Nissa si sono mosse in anticipo

Nel frattempo non mancano gli estimatori. Diversi club di Serie C hanno già manifestato interesse nei confronti del portiere rosanero, ma due società si sono mosse con particolare anticipo.

L’Audace Cerignola segue Cutrona con grande attenzione ed è tra le squadre maggiormente interessate al suo profilo. Sulle sue tracce c’è anche la Nissa, che potrebbe affondare il colpo qualora venisse ripescata in Serie C.

La sensazione è che il futuro del classe 2006 passerà inevitabilmente dalle valutazioni del Palermo dopo il ritiro, ma intanto il mercato attorno al giovane portiere è già iniziato e diversi club sono pronti a farsi trovare pronti.

Un investimento per il futuro

Il lungo contratto fino al 2030 certifica la volontà del Palermo di costruire il futuro anche attraverso i propri giovani. Cutrona rappresenta uno dei profili sui quali il club intende investire maggiormente e il prossimo ritiro con Filippo Inzaghi sarà il primo vero banco di prova per capire quale sarà il passo successivo della sua carriera.