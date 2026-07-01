Milan, Amorim guida il nuovo corso: Gonçalo Inácio in pole, Van Dijk suggestione e Leão verso l’addio

È sempre più centrale la figura di Ruben Amorim nei piani del Milan che verrà. La conformazione della dirigenza decisa da Gerry Cardinale si presta alla prospettiva di lasciare spazio all’influenza di intermediari come Jorge Mendes, che stanno caratterizzando le scelte degli uomini e la ripartizione del budget messo a disposizione dalla proprietà.

È arrivata l’ufficialità di Gonçalo Ramos, ma l’ormai ex attaccante del PSG non è l’unico lusitano che potrebbe andare a rinfoltire la colonia di Milanello.

Gonçalo Inácio è la priorità per la difesa

La priorità successiva porta infatti al centro della difesa, con il nome di Gonçalo Inácio sugli scudi e in rapida escalation nelle gerarchie rossonere.

Il centrale dello Sporting condivide con Amorim l’agenzia che cura i suoi interessi e, soprattutto, è stato lanciato nel grande palcoscenico proprio dall’attuale tecnico del Milan ai tempi della sua felice esperienza alla guida dei Leões.

L’asticella del prezzo si alza rispetto ai 20 milioni di euro che il Benfica avrebbe richiesto per Antonio Silva, che rimane comunque una valida alternativa alla pista che i rossoneri sembrano intenzionati a percorrere.

La suggestione Van Dijk resta sullo sfondo

Non sono da escludere sorprese e colpi di scena che potrebbero essere collegati a profili più esperti, come l’ultima clamorosa suggestione che porta addirittura a Virgil van Dijk, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo del Milan è aumentare il tasso di competitività di una squadra che ha appena iniziato il proprio percorso di rifondazione, ma che punta a essere protagonista nella corsa al vertice già a partire dalla prossima stagione.

Rafael Leão sempre più vicino all’addio

Un percorso che non sarà verosimilmente condiviso da Rafael Leão. L’attaccante portoghese sembra infatti aver esaurito il rapporto di fiducia con l’ambiente rossonero.

L’indiziato numero uno per garantire un’importante entrata sul mercato è proprio Leão, a patto che si presentino club con offerte concrete, ben diverse dai semplici interessamenti fin qui attribuiti al Galatasaray.