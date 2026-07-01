Mondiale, Kane show: non basta super Mpasi-Nzau alla R.D. Congo

Uno strepitoso Harry Kane trascina l’Inghilterra contro una Repubblica Democratica del Congo meravigliosa a cui non basta però la rete di Cipenga nel primo tempo.

Termina 2-1 la gara dei sedicesimi di finale tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. La formazione africana sblocca le danze nel primo tempo con la rete di Cipenga che sblocca la gara. Nella ripresa Tuchel cambia gli esterni e trova i gol che ribaltano il match. Dentro Saka e Gordon per Madueke e Rashford. Due assist del subentrato Anthony Gordon permettono ad un Kane ispirato di decidere il match. Prima con un preciso colpo di testa e poi con una potente conclusione all’incrocio chiude i giochi al 86′. Harry Kane sale così a 13 gol ai Mondiali, a -3 da Klose terzo. Sono 5 in 4 partite in questa edizione della Coppa del Mondo dopo la doppietta contro la Croazia e il gol contro Panama.

Inghilterra-R.D. Congo, le ufficiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. CT Tuchel.

RD CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Cipenga. CT Desabre.

Cipenga la sblocca Mpasi-Nzau eroico

Pronti via e R.D. Congo subito in vantaggio. Cross dalla trequarti, Wissa lascia passare il pallone con Cipenga che raccoglie sul secondo palo e batte imparabilmente Pickford. Inghilterra che cresce tantissimo dopo il cooling-break. Prima parata decisiva di Mpasi-Nzau su Bellingham che colpisce di testa. Miracolo del portiere. Al 35′ il salvataggio decisivo è di Wan Bissaka. Altra grande chance, questa volta per la R.D. Congo, Wissa da buona distanza colpisce il palo. Proteste Inghilterra per un rigore su Kane, Mpasi-Nzau tocca l’attaccante già in caduta, simulazione. Altro miracolo di Mpasi-Nzau in chiusura su Bellingham di testa e su Kane. Finisce 0-1 la prima frazione.

Kane ribalta tutto, Inghilterra agli ottavi

A 15′ dalla fine arriva il pari. Dopo che Mpasi-Nzau aveva fermato anche il altre occasioni l’Inghilterra è Kane a fare 1-1. Cross di Gordon e inzuccata della punta che anticipa Tuanzebe e fa 1-1. Passano 10 minuti ed è 2-1. Al 86′, Gordon serve ancora Kane che entra in area e con una conclusione forte e potente trova l’incrocio per la rete del 2-1. Ultima chance per la R.D. Congo al 96′. Punizione di Wissa che finisce alta. Termina così 2-1 Inghilterra con i Tre Leoni che agli ottavi affronteranno il Messico. Classifica marcatori che vede ora Messi e Mbappé a 6 gol, Kane e Haaland a 5. Messi ha però ancora da giocare il sedicesimo contro Capo Verde.