Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 01 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso, continuate a seguire tutte le news sul nostro sito.

23:30 Il Real Madrid offre Camavinga al ManchesterCity: riflessioni in corso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:10 Andrea Natali: il Cagliari, in pista dal 2 giugno, ha chiesto nuove informazioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Atalanta, Bellanova in uscita. Su di lui Everton e Real Sociedad. Richiesti 20-25 milioni.

22:15 Sergi Dominguez, come già anticipato è il nome principale in caso di uscita (probabile) di Gila. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:10 Esclusiva: Gila, possibile incontro Atalanta–Lazio. La richiesta è 22 milioni più 3 di bonus. Intanto il Napoli studia soluzioni in uscita. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:10 Frosinone, altri passi verso l’attaccante Di Nardo. Manca ancora qualcosa, ma i dialoghi con il Pescara procedono. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:05 Lazio, a breve contatti con Roberto Piccoli. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:10 Esclusiva: difensore centrale Como, in lista c’è anche Tosin Adarabioyo, classe 1997 del Chelsea. Non il primo nome, ma è stato valutato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:50 La S.S. Lazio comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Gustav Isaksen è stato sottoposto a intervento chirurgico per sports hernia bilaterale presso l’UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera. L’intervento, eseguito con successo dal Professor Joachim Conze, è stato effettuato in costante coordinamento con lo staff medico della S.S. Lazio, rappresentato dal Professor Francesco Franceschi e dal medico sociale Professor Pietro Monachino. Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario biancoceleste, con l’obiettivo di consentirne il rientro all’attività agonistica nei tempi previsti.

20:45 Tonali–Tottenham: totali conferme anche sulla cifra, sfondiamo i 100 milioni (di sterline). Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:00 L’Atletico Madrid mette nel mirino Nicolò Tresoldi. Contatti recenti con l’entourage dell’attaccante del Club Bruges, valutato non meno di 30M. Tresoldi, una delle piste calde per l’attacco dell’Atletico Madrid. Così il nostro Gianluigi Longari.

Exc🚨 Atletico Madrid mette nel mirino Nicolò Tresoldi. Contatti recenti con l’entourage dell’attaccante del Club Bruges, valutato non meno di 30M. Tresoldi, una delle piste calde per l’attacco dell’Atletico Madrid. pic.twitter.com/Q3D73ZWxKh — Gianluigi Longari (@Glongari) July 1, 2026

19:35 Dusan Vlahovic è rientrato a Torino da Istanbul e non ha risposto alla domanda su un suo possibile trasferimento al Besiktas.

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19:30 Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l’accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031.

19:20 Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica.

18:30 Adesso è ufficiale, Alessandro Diamanti è il nuovo allenatore del Cesena.

18:25 Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto di Ismael Saibari dal PSV Eindhoven, un colpo da 50 milioni di euro. Il trequartista marocchino, impegnato con la nazionale ai Mondiali, raggiungerà il club tedesco al termine del torneo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34.

17:10 Luka Vuskovic dal Tottenham al Brighton affare in definizione e visite mediche in USA. Chiusura a 55M. 5 anni di contratto per lui. Così il nostro Gianluigi Longari.

17:06 Fatta per Liberali al Como. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:05 Tonali ad un passo dal Tottenham.

17:00 ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A. Il nuovo difensore viola, nato a Ubà (Brasile) il 2 gennaio 2005, nell’ ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze segnando 2 gol.

16:58 Alessandro Romano ufficiale al Cagliari.

16:55 Simone Martinelli attaccante classe 2009 si trasferisce all’Ascoli Calcio operazione gestita dall’Avv. Carlo Della Penna.

15:05 Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dall’età di 10 anni fino ad approdare attraverso un percorso virtuoso nel calcio professionistico, dapprima con la formazione Under 23 e poi con la Prima Squadra dell’Atalanta.

Atalanta BC augura a Marco il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale.

14:10 Esclusiva: Oristanio al Cagliari trattativa molto avanzata, conferme su quanto anticipato il 20 giugno. Prestito con diritto di riscatto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:00 Inter, ufficiale il rinnovo fino al 2027 di Henrikh Mkhitaryan.

11:30 Cuti Romero vuole lasciare il Tottenham nonostante la stima di De Zerbi. Il difensore argentino è seguito da vicino da Barcelona e Atletico Madrid. Costi troppo elevati per le italiane, che pure lo apprezzano come l’Inter. Così il nostro Gianluigi Longari.

11:05 Per Comotto secondo quanto riportato dal nostro Luca Cilli c’è un’idea Modena.

Per Comotto c’è un idea Modena @Luca_Cilli : gli agenti vogliono capire se Amorim è intenzionato a tenerlo già in prima squadra quest’anno https://t.co/8ufNeWxwTI — Francesco Letizia (@fraletizia) July 1, 2026

11:00 Pochi minuti fa, Beppe Riso e Marianna Mecacci sono arrivati a Casa Milan: si parlerà del futuro di Camarda e di Comotto. Così il nostro Francesco Letizia.

Pochi minuti fa, Beppe Riso e Marianna Mecacci sono arrivati a Casa Milan: si parlerà del futuro di Camarda e di Comotto @tvdellosport pic.twitter.com/etClQ8Goek — Francesco Letizia (@fraletizia) July 1, 2026

10:50 Tonali: pronta la preannunciata offerta del Tottenham al Newcastle per chiudere (oltre 100 milioni di euro). Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:40 Barcellona, ufficiale il rinnovo di Christensen fino al 2028.

10:30 Montevago alle visite mediche con il Modena:

10:00 Il Como ha deciso di chiudere Liberali, non era certo a un passo ieri, avrà un vertice, ma non vuole tarantelle alla Palestra (stesso agente). Oggi è un giorno chiave: la presenza di una telenovela, di un’asta o di riflessioni per un ritorno al passato (Milan) comporterebbe un’immediata uscita di scena del Como. Così il nostro Alfredo Pedullà.

7:25 Jeff Ekhator è arrivato ieri sera a Torino per svolgere le prime visite mediche con la Juventus. Ecco le immagini:

7:20 Esclusiva: Avellino, trattativa in stato avanzato e a un passo dalla chiusura per il portiere Martinelli di proprietà della Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

7:15 Dovbyk: “Era tutto fatto con l’Atletico, poi scelsi la Roma per DeRossi. Il suo esonero dopo 3 partite fu irreale”.

7:10 L’Atalanta ha perso Hien per due-tre mesi ma in qualche modo aveva programmato di prendere un altro centrale difensivo magari adatto a una difesa a quattro. Da qui il gradimento per Mario Gila, sorpresa assoluta di mercoledì scorso. Il Napoli non è fuori e ci mancherebbe (ha già accordo con il difensore da tempo, solo che deve aumentare offerta per il cartellino). Ma l’Atalanta è assolutamente dentro anche perché in difesa potrebbe esserci un’uscita (indiziato Djimsiti che già in passato aveva avuto qualche opportunità all’estero). Ieri vi abbiamo svelato l’ultima richiesta della Lazio per il cartellino di Gila: 22 milioni più 3 di bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.