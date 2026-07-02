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Inter, mercato rovente: Khalaili può cambiare tutto, ma il Como rovina i piani in difesa

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L’Inter accelera sul mercato ed è protagonista di un vero e proprio testa a testa con il Napoli per Anan Khalaili.

I nerazzurri hanno intensificato il pressing sull’esterno classe 2004, approfittando del rallentamento della trattativa tra il club azzurro e l’Union Saint-Gilloise.

Anan Khalaili, esterno destro dell’Union Saint-Gilloise vicino al Napoli
Anan Khalaili, esterno destro dell’Union Saint-Gilloise vicino al Napoli (Fonte immagine YouTube)

Khalaili, duello aperto tra Inter e Napoli

Il Napoli segue il giocatore da diverse settimane, ma la richiesta economica del club belga, salita fino a 25 milioni di euro, ha finora bloccato la fumata bianca. Una situazione che ha consentito all’Inter di inserirsi con decisione nella corsa.

Khalaili è considerato uno dei profili ideali per le caratteristiche richieste da Cristian Chivu: velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità di coprire l’intera fascia. Nell’ultima stagione si è messo in mostra anche in Champions League, attirando l’interesse di numerosi club europei.

Solet e Chalobah nel mirino della dirigenza

Parallelamente, il lavoro della dirigenza prosegue anche per rinforzare il reparto difensivo. Tra i nomi più seguiti ci sono Oumar Solet dell’Udinese e Trevoh Chalobah del Chelsea, entrambi ritenuti profili adatti a rafforzare il pacchetto arretrato nerazzurro.

Il Como è la nuova rivale sul mercato

Su entrambi gli obiettivi, però, l’Inter dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. Il Como, infatti, è in corsa sia per Solet sia per Chalobah e rappresenta un avversario da non sottovalutare nelle strategie di mercato del club di Viale della Liberazione.

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive: sia la corsa a Khalaili, che vede Inter e Napoli una contro l’altra, sia quella per i rinforzi difensivi sono ormai entrate nella fase più calda di questa sessione estiva.

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