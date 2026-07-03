Argentina-Capo Verde, a 00:00 Messi pronto a rispondere a Mbappé

Dopo i successi di ieri di Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, in campo questa notte a Miami l’Argentina di Lionel Messi. A 00.00 la Scaloneta affronterà Capo Verde.

Il programma dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 è vicino a chiudersi, oggi le ultime 3 sfide. Si comincia alle ore 20:00 con la gara tra Australia ed Egitto. La vincente di questo match andrà a sfidare negli ottavi chi passerà dal match di 00:00 che vedrà affrontarsi a Miami l’Argentina di Messi e Capo Verde. Ultimo match che andrà in scena questa notte alle 03:30 e che vedrà affrontarsi la Colombia e il Ghana. In palio l’ottavo di finale contro la Svizzera che nelle ultime ore ha sconfitto 2-0 l’Algeria. L’attenzione è però tutta sul match dell’Argentina.

Argentina-Capo Verde, è l’ora di Leo Messi

Road to Miami, è tutto pronto per il ritorno in campo dell’Argentina che si appresta ad affrontare Capo Verde nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Per Messi è una sfida ancora più speciale, perché giocherà nella città che l’ha accolto nel 2023. Anche se non nello stesso stadio. Un Mondiale fino ad ora incredibile quello della Pulce, 6 gol in 4 partite, sono 19 quelli totali superato Klose, +1 su Kyllian Mbappè. La gara contro la formazione africana potrebbe permettergli anche di allungare ulteriormente nella classifica marcatori.

Fattore fondamentale sarà come sempre per l’Argentina anche il pubblico già arrivato in grande numero a Miami. Dall’altra parte per Capo Verde è la prima storica gara nella fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo e in questa edizione ha già dimostrato di sapersi distinguere con 3 pareggi tra cui quelli con Spagna e Uruguay oltre quello contro l’Arabia Saudita. Una formazione, quella di Bubista che fa del gruppo l’elemento chiave per centrare i propri risultati e che contro i Campioni del Mondo in carica vorrà provare a scrivere ulteriormente la propria storia.

Le parole di Scaloni e Bubista

Così Lionel Scaloni, CT dell’Argentina prima della gara contro Capo Verde: “Capo Verde è una buona squadra, non ha ancora mai perso, ha giocato bene contro l’Arabia Saudita e penso meritasse di vincere. Contro Spagna e Uruguay ha faticato un po’ di più in alcuni momenti ma ha difeso bene. Sono bravi ad intercettare i passaggi centrali e a ripartire in contropiede, hanno giocatori dotati tecnicamente. Sono una buona squadra, li avevamo già osservati non solo perché adesso li affrontiamo ma perché li stavamo seguendo come potenziale avversario. Alla fine si sono qualificati e questo non ci sorprende, non sono arrivati qui per caso noi dobbiamo rispettarli ed è quello che faremo“.

Così invece Bubista, CT di Capo Verde: “Innanzitutto come squadra abbiamo la nostra strategia di gara e non è pensata solo per fermare Lionel Messi ma per tutta l’Argentina. Sappiamo che sono i Campioni del Mondo in carica e una delle migliori squadre del mondo e del torneo. Per questo il nostro compito riguarda tutta la loro squadra. Ovviamente sappiamo che Messi è uno dei migliori giocatori al mondo ma l’approccio organizzativo che adotteremo deve valere per tutta la nazionale Argentina“.