Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 02 Luglio: Roma, per Greenwood partita a scacchi. Enzo Fernandez, non solo il Real Madrid ci sono anche Man City e Arsenal

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 02 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00.00 Il Besiktas insiste per Laurienté, ma deve aumentare offerta (proposti 20 milioni). Ci sono anche club francesi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:55 L’attaccante Pecorino dalla Juventus all’Avellino, manca solo il suo ultimo sì e bisogna aspettare. Offerta di 4 anni, esclusiva del 4 maggio confermata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:45 Tresoldi: l’unico sondaggio Roma è di due settimane fa. Non c’è trattativa, per ora: oggi la prima punta non è la priorità. Ci sarebbe solo se partisse Dovbyk. E Tresoldi piace. Il discorso vale per l’Atletico Madrid (notizia di Gianluigi Longari) deve partire un attaccante. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:38 Anan Khalaili apprezza il progetto sportivo dell’Inter e la prospettiva di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. L’accordo di base per i termini contrattuali con il suo agente sono già stati trovati. Accordo quinquennale. Come svelato in mattinata, l’Inter è in contatto diretto con USG. Così il nostro Gianluigi Longari.

‼️ 🚨 Anan Khalaili apprezza il progetto sportivo dell’Inter e la prospettiva di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. L’accordo di base per i termini contrattuali con il suo agente sono già stati trovati. Come svelato in mattinata, l’Inter è in contatto diretto con USG. https://t.co/KnXdNCyA7v — Gianluigi Longari (@Glongari) July 2, 2026

23:30 L’Inter valuta sempre Chalobah per la difesa come svelato il 27 giugno. Confermata la cifra 30 più bonus. Ausilio lo segue da tre anni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 Secondo quanto riportato dal nostro Direttore Michele Criscitiello durante la puntata di SportitaliaMercato, Giovanni Carnevali potrebbe dare il benservito a Giorgio Chiellini.

23:15 Esclusiva: Roma, nelle ultime ore sondaggio con il Chelsea per Garnacho. Richiesta di informazioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:13 La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Beldenti (classe 2010) dall’Union Brescia.

20:13 Ufficiale: Franco Ezequiel Carboni firma con il Parma fino al 2030.

19:35 Le immagini dell’agente di Andrea Cambiaso, Giovanni Bia in sede Inter:

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19:20 Inter, fatta per Provedel. Così il nostro Alfredo Pedullà:

18:45 Resta aperto il tema Enzo Fernandez che spinge per lasciare il Chelsea. Il Real Madrid è la prima opzione, ma deve cedere per presentare un’offerta ai Blues. In Premier stanno prendendo informazioni il Manchester City e l’Arsenal per l’argentino. Così il nostro Gianluigi Longari.

‼️ Resta aperto il tema Enzo Fernandez che spinge per lasciare il Chelsea. Il Real Madrid è la prima opzione, ma deve cedere per presentare un’offerta ai Blues. Exc 🚨 In Premier stanno prendendo informazioni il Manchester City e l’Arsenal per l’argentino. https://t.co/LSrAg0G5m0 pic.twitter.com/EgCOWOIulu — Gianluigi Longari (@Glongari) July 2, 2026

18:05 River Plate, ufficiale l’acquisto di Lucas Beltran dalla Fiorentina.

17:45 Ufficiale: Penta e Castegnaro firmano con il Padova.

17:10 Correia: “A Venezia per continuare a crescere e aiutare la squadra”.

16:10 Ufficiale: Manchester City, fumata bianca per Elliot Anderson.

15:10 L’Inter ha allacciato un contatto diretto con Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Il giocatore è già in trattative con il Napoli da settimane, ora i nerazzurri hanno allacciato contatti diretti con il suo club per predisporre la prima offerta. Così il nostro Gianluigi Longari.

15:00 Calciomercato Como, ufficiale l’acquisto di Kaiki dal Cruzeiro.

Roma, le ultime su Greenwood

14:30 Esclusiva: il cartellino di Greenwood può scendere sotto i 50 milioni (40-42 più 5-6 di bonus), ma dipenderà molto dalla tempistica. Il Fenerbahce è in corsa, offre ingaggio più alto (7 milioni a stagione) ma deve aumentare offerta a OM. La Roma (non ci sono emissari di Greenwood a Trigoria) è dentro la corsa con un ingaggio più basso (5 a stagione con i bonus), ma serve placet dei Friedkin per procedere. È il sogno di Gasperini da 40 giorni. L’Atletico Madrid può subentrare in caso di una cessione (Julian Alvarez o Sorloth). Partita a scacchi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:34 Ufficiale: Puczka lascia la Juventus e passa al Genoa.



13:10 Ufficiale: Genoa, dal Modena arriva Wiafe.

12:35 Ufficiale: Svoboda lascia il Venezia e passa al Brighton.

12:30 Jashari: gli agenti non hanno rilasciato dichiarazioni dopo l’incontro a Casa Milan. In base alle decisioni dei prossimi giorni il suo futuro sarà più chiaro. Anche l’Atalanta aspetta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:25 L’arrivo di Malu Mpasinkatu a Casa Milan per parlare del futuro di Warren Bondo.

11.50 Tonali in partenza per Londra: “Italia? Non c’è mai stata l’opportunità di tornare“. Le immagini raccolte dal nostro Luca Cilli:

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11:10 Gli agenti di Ardon Jashari sono arrivati a Casa Milan per parlare del futuro.

11:05 Reggina, c’è Romairone in pole per la poltrona di ds. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:00 Como, ufficiale l’acquisto di Luis Milla dal Getafe.

10:50 Nuove conferme sull’incontro tra l’Atalanta e la Lazio per Gila.

10:35 Ufficiale: Previtali nuovo giocatore della Virtus Entella.

10:00 Cavani saluta il Boca Juniors: “E’ stato bellissimo, non mi pentirò mai di essere venuto qui”.

08:00 Primo messaggio da giocatore della Fiorentina per Viery, intervenuto sui social: “Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera! È un onore indossare questa maglia. Forza Viola”.

L’Atalanta spinge per Gila

07:30 Esclusiva: Gila, possibile incontro Atalanta–Lazio. La richiesta è 22 milioni più 3 di bonus. Intanto il Napoli studia soluzioni in uscita. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Questa la news: Mario Gila e il suo futuro, vi avevamo raccontato che questa settimana sarebbe stata importante per avvicinarsi a una soluzione. Esattamente mercoledì scorso la sorpresa dell’irruzione dell’Atalanta, pista da tenere in assoluta considerazione. Al punto che molto presto potrebbe esserci un incontro con la Lazio, il club di Percassi conosce le condizioni (22 milioni più 3 di bonus), ha perso per infortunio Hien e Djimsiti potrebbe lasciare. Per l’Atalanta sarebbe importante avere uno specialista della difesa a quattro all’interno di una totale rivoluzione tattica. Sarri conosce e apprezza da sempre Gila, particolare da non sottovalutare.

Il Napoli, in lizza da fine maggio, sta continuando a studiare la soluzione migliore, ma con l’agente c’è poco da dire nel senso che l’accordo sull’ingaggio (da oltre tre milioni a stagione) è stato raggiunto da tempo. Se la Lazio continuerà a non accettare contropartite (Lucca e Rafa Marin) come ha fatto fin qui, il Napoli non ha alternative alla necessità di migliorare l’offerta da 15 milioni più bonus. E intanto l’Atalanta si prepara al summit…