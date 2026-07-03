Mondiale, sarà Portogallo vs Spagna: Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

Dopo il successo 3-0 della Spagna contro l’Austria è arrivato anche la vittoria 2-1 del Portogallo contro la Croazia al termine di una gara agonica. Agli ottavi, lunedì alle 21:00 sarà Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal.

Saranno Spagna e Portogallo ad affrontarsi lunedì 6 luglio alle ore 21:00 agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. La Spagna ha sconfitto 3-0 l’Austria in una gara gestita molto bene da La Roja. Vantaggio nel primo tempo firmato da Oyarzabal e gara chiusa nella ripresa, 2-0 firmato da Pedro Porro e terzo gol firmato ancora da Oyarzabal, 29 in 57 gare in Nazionale. Successo agonico poi per il Portogallo contro la Croazia. Dopo un primo tempo senza gol è Perisic a fare 0-1. Pareggio che porta la firma di Cristiano Ronaldo su rigore. Nel finale sorpasso Portogallo, sull’asse tutta milanista Leao-Goncalo Ramos con il nuovo 9 rossonero che fa 2-1. All’ultimo secondo pareggio di Gvardiol. Rete annullata per fuorigioco di Mario Pasalic.

Spagna-Austria 3-0, Oyarzabal show

Quando tutti aspettavano Lamine Yamal è Mikel Oyarzabal a prendersi ancora la scena proprio come contro l’Arabia Saudita. Un’altra doppietta e sono così 4 i gol al Mondiale dell’attaccante della Real Sociedad. Sono 29 i gol in Nazionale in 57 partite. 14 nelle ultime 13, numeri mostruosi per l’attaccante spagnolo. Senza aver però inciso con gol o assist ha comunque giocato una partita pazzesca anche Lamine Yamal, continua spina nel fianco della difesa austriaca. Spagna che passa al 36′ Oyarzabal riceve da Cucurella e da buona posizione fa 1-0. 2-0 che porta la firma di Pedro Porro. Cross da sinistra di Baena al 66′ e colpo di testa vincente del terzino del Tottenham. Al 89′ è ancora Oyarzabal a segnare, ancora su assist di Cucurella, 4 al Mondiale per lui.

Portogallo-Croazia 2-1, Ronaldo e Ramos la decidono

Quella tra Portogallo e Croazia è stata certamente una delle gare più spettacolari e incredibili fino ad ora di questo Mondiale. Due reti annullate e un gol su rigore per un match che ha visto affrontarsi per la prima volta due calciatori con oltre 40 anni ai Mondiali. Primo tempo gestito dal Portogallo che non riesce a trovare il gol. Nella ripresa è la Croazia a passare, Perisic riceve e calcia forte in porta superando Diogo Costa per lo 0-1. Portogallo che pareggerebbe con Cristiano Ronaldo, ma la rete del portoghese è in fuorigioco.

E’ comunque lo stesso CR7 a fare 1-1. Rigore per fallo di Vlasic su Renato Veiga e conclusione centrale per il pari. Primo gol nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale per Ronaldo alla nona gara, 11^ complessivo. Al 94′ è poi il subentrato Goncalo Ramos a fare 2-1. Cross di Leao e inzuccata di Ramos per la vittoria. Al minuto 105 viene infatti annullato il 2-2 di Gvardiol per fuorigioco di Pasalic. Vittoria dedicata a Diogo Jota che proprio un anno fa veniva a mancare in un terribile incidente stradale. L’ex attaccante del Liverpool aveva segnato il suo ultimo gol in nazionale proprio alla Croazia nel ko 2-1 del 08/06/2024.