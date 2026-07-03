Live Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 03 Luglio: Inter, si valuta sempre Chalobah. Juventus-Muharemovic, la situazione. Cristiano Ronaldo parla del suo futuro

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 03 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:35 Cristiano Ronaldo sul suo futuro: “Il ritiro dalla Nazionale? Il futuro di Cristiano non è ciò che conta in questo momento. Ne parlerò più avanti, e avrò tutto il tempo necessario, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta. Ne parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione che riterrò più opportuna“.

08:00 L’Inter valuta sempre Chalobah per la difesa come svelato il 27 giugno. Confermata la cifra 30 più bonus. Ausilio lo segue da tre anni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Muharemovic–Juventus: la situazione è quella di 3-4 giorni fa. Sotto i 40 milioni di valutazione, se nessuno dall’estero si presentasse con quella cifra, la Juventus (che pagherebbe il 50 per cento) ci penserebbe. L’idea sarebbe quella di pagare 14-15 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Il Besiktas insiste per Laurienté, ma deve aumentare offerta (proposti 20 milioni). Ci sono anche club francesi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

06:30 Thorstvedt–Fiorentina: ora si può approfondire. Così il nostro Alfredo Pedullà.

La news: Kristian Thorstvedt e la Fiorentina, un’indiscrezione dell’8 giugno e una richiesta di Fabio Grosso che lo conosce molto bene. L’interesse è sempre alto, altissimo, a maggior ragione se consideriamo che il centrocampista ha un contratto in scadenza tra meno di un anno. Thorstvedt ha altre richieste, ma la sua voglia di Fiorentina è alta e ci saranno aggiornamenti entro questo weekend.

06:25 La rivoluzione in casa Juventus potrebbe non essere finita. Questa la rivelazione del nostro Direttore, Michele Criscitiello:

Come rivelato in esclusiva da @MCriscitiello , il nuovo AD della Juventus Giovanni Carnevali starebbe riflettendo su un futuro senza Giorgio Chiellini nella dirigenza bianconera. #sportitalia #criscitiello #juventus #carnevali #chiellini pic.twitter.com/2ajJDw1KWP — Sportitalia (@tvdellosport) July 2, 2026

06:00 Anan Khalaili apprezza il progetto sportivo dell’Inter e la prospettiva di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. L’accordo di base per i termini contrattuali con il suo agente sono già stati trovati. Accordo quinquennale. Come svelato in mattinata, l’Inter è in contatto diretto con USG. Così ieri il nostro Gianluigi Longari.