Euro 2032, Abodi ha condiviso articolato lavoro stadi

In vista degli Europei del 2032, che si disputeranno anche in Italia, il Ministro Abodi ha condiviso l’articolato sul lavoro degli stadi.

Il comunicato condiviso

Ecco il comunicato: “Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, insieme al Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e al Commissario di Governo per gli stadi EURO 2032, Massimo Sessa, per condividere l’articolato lavoro da tempo avviato e sviluppato con particolare intensità e concretezza dal Governo e dalla FIGC a supporto delle iniziative promosse da soggetti privati e dalle amministrazioni locali, finalizzate al processo che porterà la stessa Federazione, secondo le scadenze previste, a individuare e sottoporre alla UEFA la lista degli stadi italiani candidati a ospitare la fase finale del Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032. Alla riunione ha partecipato anche l’Executive Director di EURO 2032 Italia Michele Uva.

Durante l’incontro è stato illustrato lo stato dell’arte dei procedimenti tecnico-amministrativi che fanno riferimento alle responsabilità del Commissario e il portafoglio degli strumenti finanziari assegnati al Fondo Italiano per lo sport affidato alla gestione separata dell’istituto per il Credito Sportivo e Culturale. L’intento è quello di mettere a fattor comune competenze, strumenti e opportunità con la consapevolezza che per raggiungere l’obiettivo prefissato sia necessaria un’azione coordinata e un costante allineamento tra tutti i soggetti coinvolti, per mettere la FIGC nelle migliori condizioni per avanzare all’UEFA una proposta di impianti in linea con gli standard richiesti, fondato su progetti adeguati, finanziabili e realizzabili nei tempi richiesti. Il coordinamento sarà permanente, fino al termine del processo valutativo dell’UEFA“.