Cristiano Squatrito torna alla Carrarese: continua il percorso di crescita del talento classe 2010

Dopo l’importante esperienza maturata nel settore giovanile della Fiorentina, l’attaccante classe 2010 Cristiano Squatrito torna a vestire la maglia della Carrarese, società che punta ancora sulle sue qualità e sul suo potenziale.

Un ritorno per proseguire il percorso di crescita

Attaccante moderno, tecnico e dinamico, Squatrito si distingue per velocità, forza fisica, senso del gol e capacità di giocare su tutto il fronte offensivo. Caratteristiche che, negli ultimi anni, gli hanno permesso di attirare l’attenzione di importanti club professionistici e di vivere un’esperienza di alto livello con la Fiorentina.

La fiducia della Carrarese nel talento classe 2010

Il ritorno alla Carrarese rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso di crescita, in un ambiente che conosce bene e che continua a credere nelle sue qualità, con l’obiettivo di proseguire il suo sviluppo tecnico e personale.

Le parole dell’Avv. Carlo Della Penna

«Sono molto soddisfatto di questo ritorno alla Carrarese. Cristiano è un ragazzo serio, con qualità importanti e una grande voglia di migliorarsi. Sono convinto che questo sia il contesto ideale per continuare il suo percorso di crescita. A lui e alla Carrarese rivolgo i migliori auguri per questa nuova avventura», ha dichiarato l’Avv. Carlo Della Penna, che ne segue il percorso sportivo.