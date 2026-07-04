Live Calciomercato, tutte le notizie di sabato 04 Luglio: Gila, no all’Atalanta: c’è il Milan. Chalobah, il Como non affonda: l’Inter c’è

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 04 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:30 Njie, il Torino chiede 15 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 L’Atalanta ha sognato a lungo Mario Gila, aveva trovato un accordo con la Lazio. Ma alla fine per Cristiano Giuntoli è stata, quasi sicuramente, un’avanzata a vuoto. Perché Gila gli ha sbattuto la porta in faccia, chi lo assiste non ha aperto perché evidentemente l’aspirazione era quella di giocare la Champions League. E così quando il Milan è uscito allo scoperto, dopo averlo seguito a lungo diversi mesi fa, ha bruciato la concorrenza proponendo un ingaggio importante. La Lazio aveva accettato 22 più 3 milioni dall’Atalanta, può darsi anche che ottenga qualcosa di più, ma il contropiede rossonero è stato immediato e decisivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Chalobah: il Como resta per ora sulla posizione di prima, non intende approfondire e non ha presentato nuove offerte. Ci sono altre piste per la difesa. L’Inter continua a lavorarci: 35. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Dopo l’accordo totale con il calciatore svelato ieri, iniziano le discussioni dirette tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. La prima offerta evidenza ancora una forbice con le richieste della controparte. Volontà nerazzurra di avvicinarsi con la prossima. Così il nostro Gianluigi Longari.

La situazione in casa Fiorentina

07:00 La Fiorentina è sul punto di chiudere Koleosho, esterno offensivo del Burnley, ma non molla Kristian Thorstvedt. Si tratta soltanto di trovare gli incastri giusti con il Sassuolo che non ha incassato il rinnovo del centrocampista offensivo a un anno dalla scadenza. Thorstvedt ha altre proposte, ma vuole la Fiorentina e si cercherà di arriverà alla totale quadratura. Non c’è fretta per la trattativa, visto che il giocatore si trova ai Mondiali.

Aggiornamento su Roberto Piccoli: non è incedibile, sta valutando diverse proposte, confermiamo l’esclusiva dei giorni scorsi sulla Lazio. La Fiorentina non vorrebbe darlo in prestito con diritto, anche perché ha pagato 25 milioni più bonus appena la scorsa estate. Se non emergessero nuovi pretendenti, si proverà a individuare una soluzione con la Lazio che lo metterebbe volentieri a disposizione di Gattuso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Napoli, la situazione Vergara

06:30 Antonio Vergara è un talento molto interessante, il Napoli vuole trattenerlo anche perché – malgrado mille voci – nessun club è uscito seriamente allo scoperto. Vergara ha un contratto fino al 2030, guadagna circa 400 mila euro a stagione, merita un adeguamento, si può lavorare per una cifra da circa un milione più bonus. Ma il Napoli non ha fretta, vedremo quando il discorso rinnovo entrerà davvero nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.