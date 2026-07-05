Mondiale, il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco

Si sono giocati i primi due ottavi di finale del Mondiale 2026. Il Marocco si è imposto per 3-0 contro il Canada. Successo di misura per la Francia contro il Paraguay.

Dopo un primo tempo complicato, segnato anche dall’infortunio di Saibari, il Marocco è riuscito a sconfiggere 3-0 il Canada nel primo ottavo di finale. La formazione nord-americana è stata quindi eliminata dal Mondiale. In gol Ounhai, doppietta e Rahimi, entrato proprio al posto di Saibari. Doppio assist per Brahim Diaz. Nel secondo ottavo di finale è stata la Francia di Kyllian Mbappé ad avere la meglio sul Paraguay. Gara bloccata anche questa nel primo tempo. Si decide nella ripresa. Doué, subentrato a Barcola si guadagna un rigore. Kyllian Mbappé lo trasforma 0-1. Il Paraguay prova a pareggiare fino all’ultimo secondo ma dopo 10 minuti di recupero è la Francia ad accedere ai quarti di finale.

Le formazioni ufficiali

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed; J. David, Oluwaseyi. CT: Marsch.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. CT: Ouahbi.

PARAGUAY (5-4-1): Gill; Caceres, Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez; D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza; Enciso CT: Alfaro

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. CT: Deschamps

Francia-Marocco: il remake della semifinale 2022

Giovedì 9 luglio a Boston andrà in scena il primo quarto di finale del Mondiale 2026. Ad affrontarsi saranno la Francia di Kyllian Mbappé e il Marocco di Achraf Hakimi. Due formazioni super e che si erano già affrontate nella semifinale della Coppa del Mondo in Qatar. Prima di quella gara, c’erano già stati 5 precedenti, ma tutti in amichevole. Tre vittorie francesi, un pareggio e un successo ai rigori del Marocco. L’unica gara ufficiale prima di quella di giovedì è quindi come già detto la semifinale del Mondiale in Qatar, poi perso in finale dalla Francia. Nel penultimo atto, i ragazzi di Deschamps, si erano imposti per 2-0 con le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani. Il primo, scivolato nelle gerarchie alle spalle di Lucas Digne, il secondo addirittura fuori da convocati in questa Coppa del Mondo. Tanti comunque i protagonisti in comune rispetto a quella sfida, su tutti Kyllian Mbappé e Achraf Hakimi, le due guide spirituali e tecniche di Francia e Marocco. Con loro brillando tanti compagni, ed è per questo che Francia-Marocco si preannuncia essere una gara spettacolare.

Francia-Marocco 2022, ecco le due squadre

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Fofana, Tchouamenì; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps. A disposizione: Mandanda, Areola; Disasi, Pavard, Saliba, Upamecano; Camavinga, Veretout, Guendouzi; Coman, Kolo Muani, Thuram.

MAROCCO (5-4-1): Bounou; Hakimi, Dari, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal; En-Nesyri. CT: Regragui. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti; Benoun, Attiyat Allah; Jabrane, Chair, Sabiri, El Khannouss, Amallah; Ezzalzouli, Zaroury, Aboukhlal, Hamdallah.