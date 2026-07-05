Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 04 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00.25 Live chiuso. Continuate a seguire tutte le news sul nostro sito.

0.22 Non soltanto la Fiorentina ha smentito il semplice interesse per Oulai, sulla valutazione bisognerebbe informarsi meglio: con 20-25 milioni prendi solo il 50 per cento (forse) del cartellino. Il Trabzonspor valuta il centrocampista almeno 45 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:10 Chalobah: il Como è stato il primo club a sondare, c’erano stati colloqui diretti. Il Como pensava di essere da solo, poi è scesa in campo l’Inter che ha raggiunto intesa di massima con l’entourage. Ora la corsa per il cartellino: richiesta 30 più 5 (almeno). Il Como fin qui (come raccontato ieri) non ha programmato rilanci, poi tutto può accadere. E continua a seguire sia Sanchez del Galatasaray (ingaggio 5 milioni a stagione per altri tre anni) che Solet dell’Udinese. Proposto Adarabioyo (come raccontato), ma non in cima alla lista. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Il Fenerbahce: “Non stiamo conducendo alcuna trattativa per Greenwood”.

22:05 Fatta per Martinelli dalla Fiorentina all’Avellino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:00 La Juventus non ha ancora deciso sul portiere, ma le valutazioni sono no stop. Ieri Gianluigi Longari ha raccontato un sondaggio per Suzuki, valutazione circa 30 milioni, che – come anticipato – ha mercato in Premier. Ma intanto, considerate le attuali difficoltà di arrivare a Dibu Martinez, proseguono i dialoghi con il Tottenham per Guglielmo Vicario. Possibile apertura al prestito con diritto di riscatto, situazione da seguire. La richiesta ingaggio, come già svelato, è di circa 4 milioni a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:10 Massimo Rastelli è ufficialmente il nuovo allenatore del Bari.

20:08 Mahrez lascia l’Al-Ahli, c’è il comunicato ufficiale del club: “L’Al Ahli annuncia la partenza della stella algerina Riyad Mahrez, al termine di un capitolo indimenticabile iniziato con il suo arrivo dal Manchester City nell’estate del 2023. Durante le sue tre stagioni con l’Al Ahli, Mahrez ha collezionato 122 presenze in tutte le competizioni, segnando 37 gol e fornendo 46 assist, affermandosi come uno dei giocatori più influenti del club in questo periodo. Mahrez ha svolto un ruolo importante in diversi successi dell’Al Ahli, in particolare:

* Titoli AFC Champions League Elite nel 2024-2025 e 2025-2026.

* Supercoppa saudita nel 2025.

Il contributo di Riyad Mahrez con la maglia dell’Al Ahli sarà sempre ricordato con orgoglio e gratitudine. L’Al Ahli gli augura un continuo successo e il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera calcistica”.

20:05 Soulé per ora non approfondisce offerte. Ma gli scenari potrebbero cambiare se arrivasse un titolarissimo a destra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:45 Ora è anche ufficiale: Palermo, arriva Cassandro dal Como.

18:00 Moruzzi dalla Juventus all’Avellino: prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Visite tra mercoledì e giovedì. Faticanti dalla Juventus all’Avellino: prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Visite tra mercoledì e giovedì. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:50 La Fiorentina smentisce l’interesse ed esclude la trattativa Oulai.

16:00 River Plate, ufficiale il ritorno dell’attaccante Rafael Santos Borré.

15.40 Klopp: “Io ct della Germania? Sono pronto. Dobbiamo cambiare molte cose profondamente”.

13:45 ChievoVerona, ufficiale l’acquisto di Vuthaj. Così il club: “L’AC ChievoVerona è felice di vestire di gialloblù il bomber Dardan Vuthaj“.

13:30 Esclusiva: Greenwood, la Roma ci proverà fino in fondo. In pista da un mese e mezzo, la tempistica (entro martedì-mercoledì) sarà fondamentale. Per non svegliare soprattutto l’Atletico Madrid (occhio ) in caso di una cessione. Il prezzo del cartellino (confermato) è sotto i 50 milioni. Così’ il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva: #Greenwood, la #Roma ci proverà fino in fondo. In pista da un mese e mezzo, la tempistica (entro martedì-mercoledì) sarà fondamentale. Per non svegliare soprattutto l’#AtleticoMadrid (occhio 👇 ) in caso di una cessione. Il prezzo del cartellino (confermato) è sotto i… https://t.co/ZKtYwS9Uqq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 4, 2026

13:10 Sarà Rastelli il nuovo allenatore del Bari: manca solo l’annuncio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:30 La Sampdoria ha presentato un’offerta ufficiale a Lorenzo Insigne il cui accordo con il Pescara è scaduto il 30 giugno scorso. Proposto un contratto da 500 mila euro netti a stagione più bonus e un ruolo centrale nel progetto. L’attaccante è fortemente tentato e a breve darà una risposta. Così il nostro Luca Cilli.

11:50 Ufficiale, Demi Akarakiri è un nuovo giocatore del Cagliari.

11:20 Ufficiale: Navarro Barquero è il nuovo allenatore del Milan Futuro.

10:30 Volpato a diretta.it apre alla Fiorentina: “La Fiorentina è una grande squadra. Hanno avuto un anno un po’ difficile, ma i giocatori ci sono, il Viola Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l’allenatore. Tanti motivi per sceglierla? Sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso”

08:30 Njie, il Torino chiede 15 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 L’Atalanta ha sognato a lungo Mario Gila, aveva trovato un accordo con la Lazio. Ma alla fine per Cristiano Giuntoli è stata, quasi sicuramente, un’avanzata a vuoto. Perché Gila gli ha sbattuto la porta in faccia, chi lo assiste non ha aperto perché evidentemente l’aspirazione era quella di giocare la Champions League. E così quando il Milan è uscito allo scoperto, dopo averlo seguito a lungo diversi mesi fa, ha bruciato la concorrenza proponendo un ingaggio importante. La Lazio aveva accettato 22 più 3 milioni dall’Atalanta, può darsi anche che ottenga qualcosa di più, ma il contropiede rossonero è stato immediato e decisivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Chalobah: il Como resta per ora sulla posizione di prima, non intende approfondire e non ha presentato nuove offerte. Ci sono altre piste per la difesa. L’Inter continua a lavorarci: 35. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Dopo l’accordo totale con il calciatore svelato ieri, iniziano le discussioni dirette tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. La prima offerta evidenza ancora una forbice con le richieste della controparte. Volontà nerazzurra di avvicinarsi con la prossima. Così il nostro Gianluigi Longari.

La situazione in casa Fiorentina

07:00 La Fiorentina è sul punto di chiudere Koleosho, esterno offensivo del Burnley, ma non molla Kristian Thorstvedt. Si tratta soltanto di trovare gli incastri giusti con il Sassuolo che non ha incassato il rinnovo del centrocampista offensivo a un anno dalla scadenza. Thorstvedt ha altre proposte, ma vuole la Fiorentina e si cercherà di arriverà alla totale quadratura. Non c’è fretta per la trattativa, visto che il giocatore si trova ai Mondiali.

Aggiornamento su Roberto Piccoli: non è incedibile, sta valutando diverse proposte, confermiamo l’esclusiva dei giorni scorsi sulla Lazio. La Fiorentina non vorrebbe darlo in prestito con diritto, anche perché ha pagato 25 milioni più bonus appena la scorsa estate. Se non emergessero nuovi pretendenti, si proverà a individuare una soluzione con la Lazio che lo metterebbe volentieri a disposizione di Gattuso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Napoli, la situazione Vergara

06:30 Antonio Vergara è un talento molto interessante, il Napoli vuole trattenerlo anche perché – malgrado mille voci – nessun club è uscito seriamente allo scoperto. Vergara ha un contratto fino al 2030, guadagna circa 400 mila euro a stagione, merita un adeguamento, si può lavorare per una cifra da circa un milione più bonus. Ma il Napoli non ha fretta, vedremo quando il discorso rinnovo entrerà davvero nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.