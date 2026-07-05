Mondiale, clamoroso la FIFA revoca la squalifica a Balogun

La FIFA spiazza tutti, la federazione internazionale ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun, espulso durante la gara dei sedicesimi di finale tra gli Stati Uniti e la Bosnia per un fallo su Muharemovic.

Pochettino avrà dunque il centravanti a disposizione per la partita degli ottavi in programma domani notte alle 2 (ora italiana) contro il Belgio. Un’ottima notizia questa, per gli USA con Balogun che fino ad ora ha segnato 3 gol e servito un assist in 3 gare giocate. La FIFA ha infatti deciso di applicare per la prima volta nella storia l’articolo 27 permettendo così all’attaccante del Monaco di scendere in campo contro il Belgio. Una cosa simile a quanto successo per Cristiano Ronaldo che ha potuto giocare nelle prime due di questo Mondiale.

Il motivo della revoca da parte della FIFA

Il rosso estratto dall’arbitro brasiliano Raphael Claus, dopo on field review, nei confronti dell’attaccante statunitense, a termini di regolamento, avrebbe comportato una squalifica automatica di una giornata. La FIFA ha applicato l’articolo 27 del codice disciplinare che stabilisce così: “L’organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di un provvedimento disciplinare“.

L’articolo continua così: “Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un’altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova la sospensione sarà revocata dall’organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione”.

Una sorta di condizionale, come accaduto con Cristiano Ronaldo per la gomitata a O’Shea durante la sconfitta del Portogallo contro l’Irlanda nella partita di qualificazione ai Mondiali: CR7 avrebbe dovuto scontare 3 giornate di squalifica, ma 2 erano state sospese, in maniera tale da non metterne a rischio la partecipazione alla fase a gironi del torneo nordamericano.