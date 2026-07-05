Portogallo, Cristiano Ronaldo alla vigilia della Spagna: “Sarà il mio ultimo Mondiale”

Domani sera alle 21:00 si affronteranno il Portogallo e la Spagna negli ottavi del Mondiale. In conferenza stampa ha parlato Cristiano Ronaldo.

Questo in corso sarà l’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo, l’ha confermato lo stesso attaccante nella conferenza pre-Spagna. L’attaccante portoghese ha già segnato 3 gol in questa Coppa del Mondo e si è detto contento di come stia giocando ma di essere quasi arrivato alla fine. Il fuoriclasse portoghese ha anche parlato della gara contro la Spagna confermando come desideri segnare ma che la cosa più importante sia che il Portogallo passi il turno. Queste le parole di CR7, prima della gara degli ottavi contro la Spagna.

Le parole di Cristiano Ronaldo

CR7 ha parlato così in conferenza stampa: “Sì questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo. Non sono più il giocatore che ero, ma continuo a segnare. Sono 23 anni che provano a distruggermi, ma stanno solo perdendo tempo. Voglio godermi questo Mondiale il più possibile, ma rimarrò lo stesso Cristiano, che vinca o che perda. Ritirarmi? Lo farò quando vorrò io, non quando lo decidete voi. Non penso di star facendo così male… Ho segnato 3 gol. Altri hanno segnato di più e stanno facendo molto bene. Spero di segnare domani. E se non riesco, spero lo faccia un compagno. L’obiettivo è passare il turno non farmi fare gol“.