Tour de France, Del Toro vince la seconda tappa a Barcellona

La seconda tappa dell’edizione numero 113 del Tour de France di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Tarragona ed arrivo a Barcellona, dopo 168.5 km, ha visto primeggiare, tra i 183 corridori ancora in gara, il messicano Isaac Del Toro.

Il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale, mentre quella bianca, che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani, è passata sulle spalle del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Conquista il primato nella classifica degli scalatori, invece, il neerlandese Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), mentre svetta nella classifica a punti sempre Del Toro.

Tour de France, a Del Toro la seconda tappa

Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo la cronosquadre inaugurale, la seconda tappa si è corsa ancora in Catalogna, con partenza da Tarragona e arrivo di nuovo a Barcellona. A vincere è stato Isaac del Toro. Quarto Vingegaard, che ha conservato la maglia gialla. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.