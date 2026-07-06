Brasile-Norvegia, flop Ancelotti: Haaland vola ai quarti

Vince 1-2 la Norvegia contro il Brasile negli ottavi di finale del Mondiale in Usa, Messico e Canada. Doppietta per Erling Haaland, non basta il rigore di Neymar.

Una rete di Neymar su rigore nel finale non basta al Brasile per passare il turno contro la Norvegia agli ottavi del Mondiale di calcio 2026. Pronti via e Norvegia in gol. Gol annullato però per fuorigioco ad inizio azione. Il Brasile si guadagna poi un rigore, fallo di Ajer su Cunha. L’arbitro richiamato al VAR assegna il rigore. Dal dischetto si presenta a sorpresa Bruno Guimaraes, para Nyland. Nella ripresa occasione Brasile con il subentrato Endrick che sbaglia davanti al portiere è allora Haaland con una doppietta ad indirizzare il match. Allo scadere rigore per il Brasile, fallo di mano di Ostigard. Dal dischetto si presenta Neymar che fa 2-1. Finisce così con il Brasile eliminato. Passa la Norvegia.

Brasile-Norvegia, le ufficiali

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius Jr; Cunha. Ct. Ancelotti.

Norvegia: (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.

Ancelotti a casa, decide Haaland

Pronti via e gol della Norvegia con Berg. Rete annullata per il fuorigioco ad inizio azione. E’ il Brasile ad avere la chance per trovare il vantaggio. Fallo di Ajer su Cunha. Dal dischetto si presenta Guimaraes, Nyland para. Nella ripresa il subentrato Endrick spreca l’1-0. E’ allora Haaland a decidere il match. Prima di testa su cross di Odegaard trova il vantaggio. Poi con una potente conclusione dalla distanza fissa il punteggio sul 2-0. Nel finale gomitata di Ostigard. Ancora rigore Brasile, dal dischetto il subentrato Neymar è freddo e fa 2-1. Brasile a casa. Norvegia ai quarti contro una tra Messico e Inghilterra.