Live Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 06 luglio: Inter, Khalaili sempre più vicino

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 06 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

06:50 Anan Khalaili all’Inter: l’accordo è quasi concluso. Ieri ci sono stati ulteriori contatti tra le parti e l’accordo è ormai quasi definitivo. Stipendio intorno a 1,5-2 milioni di euro all’anno. Cifra del trasferimento, 25 milioni più bonus. Nei prossimi 1-2 giorni l’accordo sarà perfezionato, una volta definite tutte le clausole relative ai bonus. Così il nostro Gianluigi Longari.