Mondiale, spettacolo all’Azteca: Kane e Bellingham trascinano l’Inghilterra

Al termine di una gara spettacolare all’Azteca è l’Inghilterra ad avere la meglio del Messico con il risultato di 3-2. In gol Kane, Bellingham, Quinones e Jimenez.

Sarà l’Inghilterra di Thomas Tuchel ad affrontare nei quarti di finale del Mondiale 2026 la Norvegia di Solbakken. Al termine di una gara spettacolare ed incerta fino alla fine sono gli inglesi ad avere la meglio. Primi 20 minuti senza grosse emozioni. Inghilterra che indirizza la gara a 10 dall’intervallo. Bellingham sigla una doppietta che porta i “Tre Leoni” sul 2-0. In chiusura di prima frazione il Messico attacca accorciando con Quinones e sfiorando anche il pari. Nella ripresa è poi Kane a fare 3-1 su rigore. Definitivo 3-2 firmato poi da Jimenez dal dischetto con l’Inghilterra che da inizio secondo tempo era in 10 uomini.

Messico-Inghilterra, le ufficiali

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jiménez, Quinones. Ct: Aguirre.

Panchina: Acevedo, Alvarez, Chavez Garcia, Chavez, Fidalgo, Gimenez, Gonzalez, Gutierrez, Huerta Valera, Martinez, Ochoa, Pineda, Reyes, Vargas, Vega.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Quansah, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

Panchina: Burn, Chalobah, Eze, D. Henderson, J. Henderson, James, Madueke, Mainoo, Rashford, Rogers, Spence, Stones, Toney, Trafford, Watkins.

Bellingham apre le danze, Kane chiude i conti: Messico a casa

Termina dopo 11 gare casalinghe al Mondiale l’imbattibilità del Messico all’Azteca. 8 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, quella di questa notte contro l’Inghilterra. Primi 20 minuti senza emozioni. Gara che si sblocca dopo il primo break. Al 36′ Bellingham riceve da Bukayo Saka e sigla la rete del vantaggio. Passano 2 minuti ed è ancora lo stesso centrocampista del Real Madrid a segnare. Cross basso di Kane e inserimento dell’ex Dortmund per il 2-0. Messico che attacca sfiorando il gol per poi trovarlo in mischia con Quinones al 42′. Nel finale è poi prima un super Pickford a salvare su Jimenez e poi Bellingham a dire di no a Montes.

Nella ripresa l’Inghilterra resta in 10 per l’espulsione di Quansah al 54′ ma la chiude con Kane, l’attaccante trasforma il rigore guadagnato da Gordon per il suo sesto centro nel Mondiale. 14 in totale, agganciato Muller. Sono 73 in stagione. Brivido finale quando Kane al 68′ causa un altro rigore. Per il Messico calcia Jimenez che non sbaglia 3-2. Non cambia però il risultato. Messico eliminato, Inghilterra che ai quarti di finale affronterà Norvegia che ieri ha battuto 2-1 il Brasile. Sfida spettacolare quella che andrà in scena sabato 11 luglio alle 23:00. Da una parte Erling Haaland, dall’altra Harry Kane.