Fiorentina, Paratici batte un colpo in casa Tottenham: ecco Dragusin

Dopo l’ufficialità di Viery la Fiorentina è ad un passo da definire un altro colpo per il reparto difensivo. Dal Tottenham è in arrivo l’ex Juventus e Genoa, Radu Dragusin.

Il calciomercato della Fiorentina è iniziato alla ricerca di importanti toppe nel reparto difensivo. La scorsa stagione ha visto i gigliati spesso traballare ed ecco che Paratici si sta concentrando soprattutto in quella zona del campo in questa prima fase di calciomercato. Il primo colpo, già ufficiale è Viery, difensore acquistato dal Gremio. Ora manca davvero solo l’ufficialità per un altro difensore, Radu Dragusin, classe 2002 di proprietà del Tottenham. Il trasferimento si concluderà in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato ad oltre 15 milioni di euro.

Fiorentina, dal Tottenham arriva Radu Dragusin

Dopo il prestito di Solomon a Gennaio, fondamentale per la salvezza, Fabio Paratici pesca ancora dal suo ex Tottenham, è infatti in chiusura in casa Fiorentina, l’operazione che porterà in riva all’Arno l’ex difensore tra le altre anche di Juventus e Genoa, Radu Dragusin. Classe 2002’ arriva da una stagione travagliata, iniziata ai box dopo un grave infortunio al crociato e conclusa con sole 11 presenze, di cui però solo 6 da titolare in Premier League. Un’operazione impostata in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra totale superiore ai 15 milioni. Un investimento importante in un reparto, quello difensivo che ha palesato tante difficoltà nel campionato appena passato e che ha visto la Fiorentina rinforzarlo già con Viery.

Si lavora anche a centrocampo e in attacco

Non solo difesa, l’occhio di Paratici si è posato anche sugli altri reparti. A centrocampo il primo nome della lista è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, protagonista ora al Mondiale con la sua Norvegia. Che già a gennaio era stato seguito. In attacco invece servirà rinforzare la batteria degli esterni ecco perché si tratta per Luca Koleosho, esterno del Burnley che ha giocato con Espanyol e Paris FC negli ultimi 12 mesi. Per lui c’è stato anche l’esordio con l’Italia di Baldini e ora potrebbe vestirsi di viola..