Inter, tutto su Anan Khalaili: accordo totale con il giocatore, si tratta con l’Union Saint-Gilloise

L’Inter è vicinissima ad Anan Khalaili. Secondo quanto raccolto in esclusiva, i nerazzurri hanno trovato l’intesa con il giocatore e sono ormai ai dettagli con l’Union Saint-Gilloise per definire l’operazione.

L’Inter è sempre più vicina a mettere a segno un nuovo colpo per il proprio reparto offensivo. Secondo quanto raccolto in esclusiva, il club nerazzurro è a un passo dall’acquisto di Anan Khalaili, con la trattativa ormai entrata nella fase decisiva.

L’intesa con il calciatore è già stata raggiunta: Khalaili ha trovato un accordo con l’Inter per un contratto della durata di cinque anni, con un ingaggio a salire che partirà da poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione.

Accordo con Khalaili: contratto di cinque anni

L’accordo tra l’Inter e il classe 2004 è totale. Il progetto tecnico presentato dal club nerazzurro ha convinto il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento in Italia.

Il contratto, della durata di cinque stagioni, prevede uno stipendio crescente nel corso degli anni, con una base iniziale inferiore ai 2 milioni di euro netti a stagione.

Trattativa avanzata con l’Union Saint-Gilloise

Anche i colloqui con l’Union Saint-Gilloise sono ormai a uno stadio molto avanzato. L’operazione è stata impostata sulla base di 25 milioni di euro più bonus.

Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti diretti tra i due club per definire la struttura dei bonus e arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare, al di là delle voci di possibili inserimenti da parte di altri club come il Como, che ha smentito l’interesse per l’esterno.

Chiusura sempre più vicina

La distanza tra le parti è ormai minima e c’è fiducia nel buon esito della trattativa. Se gli ultimi dettagli relativi ai bonus verranno risolti, l’Inter potrà chiudere uno dei principali colpi del proprio mercato estivo, regalando a Cristian Chivu un rinforzo di prospettiva e di qualità per il reparto offensivo.