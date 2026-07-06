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Portogallo-Spagna, Merino chiude il Mondiale di Cristiano Ronaldo

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Finisce con una sconfitta agli ottavi di finale il sesto e ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo si arrende 1-0 alla Spagna nel finale di match. 

Basta un gol di Merino alla Spagna per battere 1-0 il Portogallo ed avanzare ai quarti del Mondiale 2026. Ora si troverà davanti una tra Stati Uniti e Belgio, impegnate questa notte alle ore 02:00 italiane. Una gara senza grosse emozioni, risolta nel 1′ minuto di recupero da una rete di Mikel Merino, l’uomo dei gol pesanti. Era stato infatti lui a segnare al 119′ della gara vinta 2-1 contro la Germania ai quarti di finale dell’ultimo Europeo, poi vinto proprio dalla Spagna. Termina così con una gara opaca e con un’amara eliminazione il sesto e ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo.

Mikel Merino, Cristiano Ronaldo Spagna-Portogallo
Mikel Merino, Cristiano Ronaldo Spagna-Portogallo

 

Portogallo-Spagna, le ufficiali

PORTOGALLO (4-2-3-1): D. Costa, Cancelo, Dias, Veiga, N. Mendes, Vitinha, J. Neves, Neto, B. Fernandes, J.Felix, C. Ronaldo. CT: Roberto Martinez.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. CT: De la Fuente.

Poche emozioni, la decide un guizzo: CR7 eliminato

Basta un guizzo di Ferran Torres che trova Mikel Merino libero davanti a Diogo Costa per regalare alla Spagna l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026. Una gara lenta e senza grosse emozioni e che vive di lampi quella tra Portogallo e Spagna. Meglio seppur di poco ma quanto basta i ragazzi di De La Fuente che la vincono con i cambi. Prestazione opaca di Lamine Yamal e di Pedri con il primo che soffre maledettamente Nuno Mendes fino all’infortunio ma che anche dopo non riesce a cambiare passo.

Dall’altra parte Cristiano Ronaldo fatica a farsi vedere e nell’unica vera occasione che si crea trova però pronto Unai Simon a parare. Nel finale Roberto Martinez non rischia con i cambi e lascia Goncalo Ramos in panchina, non volendo cambiare modulo. E’ lì che la Spagna ne approfitta quando a tempo oramai scaduto è Ferran Torres a battere velocemente una punizione e a servire Mikel Merino davanti a Diogo Costa che non può nulla. Spagna ai quarti dove troverà una tra Belgio e USA. Portogallo eliminato si chiude in modo amaro la storia di Cristiano Ronaldo con la Coppa del Mondo.

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