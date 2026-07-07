Cristiano Ronaldo, fine di un ciclo Mondiale

La sconfitta ieri 1-0 del Portogallo contro la Spagna ha chiuso il sesto e ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo. CR7 manca così ancora una volta il trionfo.

C’è un solo giorno di differenza fra il 5 luglio 2006, data della prima sconfitta ad un Mondiale per il 21enne Cristiano Ronaldo, e il 6 luglio 2026 l’ultima a 41 anni con la fascia al braccio e la nazione ancora sulle spalle. E la coincidenza vuole che gli unici due marcatori di queste gare a 20 anni di distanza, Zinedine Zidane e Mikel Merino, siano nati anche loro ad un solo giorno di distanza. Un brutto scherzo del destino al quale non è riuscito a scampare neanche una macchina quasi perfetta come Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, finito il ciclo Mondiale

Dall’esordio a Colonia all’addio di Dallas, nel mezzo 6 Mondiali e tante lacrime perché questa rimarrà l’unica competizione, che il cinque volte pallone d’oro non è mai riuscito a piegare a sé. 27 partite 11 gol 2 assist ed una sola rete nella fase ad eliminazione diretta, il rigore segnato venerdì scorso contro la Croazia. Numeri che stonano rispetto a quelli di una carriera da quasi 1000 esultanze. Lacrime miste però alle polemiche perché l’orgoglio del campione, ricorda a tutti che il Portogallo prima di Cristiano non aveva vinto nulla mentre ora sullo scaffale c’è un Europeo e due Nations League.

Ancora una volta traspare la sua percezione di avere tutto il mondo contro, che forse lo ha reso antipatico ad una parte di appassionati di questo sport, ma che allo stesso tempo ha dato ossigeno al fuoco interno che lo spinge a vivere ogni singolo secondo della sua vita, alla ricerca della perfezione, di un miglioramento, di un’altra esultanza. E’ questo forse il crudele insegnamento che ci lascia la maglia numero 7 del Portogallo, non è possibile raggiungere ogni obiettivo prefissato ma l’importante è provarci come se lo fosse.

Giacomo Sala