USA-Belgio, De Ketelaere show trascina Rudi Garcia

Vince 1-4 il Belgio contro gli Stati Uniti e vola ai quarti di finale del Mondiale 2026 dove affronterà la Spagna che ieri ha battuto 1-0 il Portogallo.

Successo netto e prestazione di livello da parte del Belgio che batte 1-4 gli Stati Uniti. Dopo aver rimontato il Senegal ai sedicesimi, il Belgio si impone nettamente agli ottavi e ora affronterà la Spagna ai quarti. Marcatura aperte da De Ketelaere. Pareggio USA con Tillman, ancora su punizione. 1-2 immediato del Belgio ancora con l’attaccante dell’Atalanta. Nella ripresa Belgio che la chiude. Un disastroso Freese regala con l’intervento di De Ketelaere a Vanaken in pallone dell’1-3. Nel terzo dei quattro minuti di recupero è poi Romelu Lukaku a siglare il definitivo 1-4. Terzo gol nel Mondiale per lui. Da segnalare gli infortuni di Onana e Pulisic. Risultato che chiude così 2 giorni di polemiche per il caso Balogun.

Stati Uniti-Belgio, le formazioni ufficiali

USA (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Tillman; Dest, Balogun, Pulisic.

CT: Mauricio Pochettino.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, Onana; Lukebakio, Tielemans, Trossard; De Ketelaere.

CT: Rudi Garcia.

Show CDK, due infortuni: Diavoli rossi ai quarti

Saranno i Diavoli Rossi del Belgio ad affrontare le Furie Rosse della Spagna nei quarti di finale del Mondiale 2026. Dopo il successo dei ragazzi di De La Fuente 1-0 contro il Portogallo, infatti il Belgio ha sconfitto 4-1 gli USA con una grande prestazione di Charles De Ketelaere. 9 minuti ed è l’attaccante dell’Atalanta a fare 1-0. Cross basso di Raskin e deviazione con il destro di CDK per il vantaggio. Una rete che per un giocatore della Dea mancava al Mondiale da Italia 90′, quando Caniggia segnò in Italia-Argentina. Pareggio di Tillman al 31′. Come contro la Bosnia il gol arriva su punizione, decisiva la deviazione di Vanaken, subentrato all’infortunato Onana.

Il centrocampista del Bayer Leverkusen diventa così il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare in due gare consecutive della competizione su punizione. Il secondo a fare due gol su punizione nello stesso Mondiale dopo Bernard Genghini con la Francia nel 1982. Pareggio che dura pochi secondi, al 33′ Trossard crossa al centro, De Ketelaere, ancora lui, di testa fa 2-1. Nella ripresa gli Stati Uniti crollano definitivamente al 57′. Freese esce male e regala il pallone a Vanaken che a porta vuota dalla distanza fa 3-1. Al 59′ gli USA perdono per infortunio Pulisic. Non succede praticamente più nulla fino al 93′ quando Lukaku su assist di Vanaken fa 4-1. Terzo gol nel suo Mondiale. Ai quarti sarà Spagna-Belgio.