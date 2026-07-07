Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 07 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:45 Per motivi economici e di opportunità al momento Lasse Günther è il nome più concreto del Bologna per il ruolo di terzino sinistro da affiancare a Miranda Per motivi economici e di opportunità al momento Lasse Günther è il nome più concreto del Bologna per il ruolo di terzino sinistro da affiancare a Miranda. Così il nostro Luca Cilli.

08:30 Chalobah: l’Inter resta molto attenta e ha il gradimento (come anticipato). Il Como (confermato) non ha FIN QUI presentato la fantomatica offerta da 30 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:15 Come già anticipato nella serata di ieri, i dialoghi diretti tra Inter e Union Saint Gilloise per Khalaili stanno portando riscontri positivi, con grande fiducia da parte dei nerazzurri per arrivare alla chiusura. La prima offerta puramente esplorativa per aprire la trattativa è stata formulata venerdì scorso. Parti al lavoro per la ripartizione di bonus e percentuali. Volontà di Khalaili blindata da ormai una settimana. Così il nostro Gianluigi Longari.

Milan, la situazione Gila

08:00 Il Milan ha messo le mani su Mario Gila, ma adesso deve “ballare” con Lotito. Possiamo garantire che, rispetto all’iniziale richiesta di 30 milioni, il numero della Lazio aveva deciso di scendere a 25 milioni garantiti con l’aggiunta di qualche bonus. L’Atalanta era arrivata a 25 milioni e la proposta era stata accettata, ovviamente Lotito (non presente all’incontro con Giuntoli) avrebbe dovuto mettere l’ultimo timbro. Ma la Lazio sa che trattenere Gila sarebbe un bagno di sangue, quindi mira soltanto a chiedere più soldi. Il saliscendi che diventa un balletto: un giorno è in un modo, il giorno dopo in un altro. Il Milan aveva preannunciato una proposta da 23-24 milioni più 3-4 di bonus. Lotito tiene duro, chissà per quanto tempo ancora. Gila ha un accordo quinquennale blindato. Anche Provedel ha dovuto aspettare una vita prima di avere il via libera per l’Inter. Adesso tocca a Gila: Lotito è padrone di andare a zero con il difensore centrale spagnolo, ma – conoscendolo – sarebbe la sorpresa del 2026. Così il nostro Alfredo Pedullà.