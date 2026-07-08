Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 08 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:50 Esclusiva: difensore centrale, il Como farà nuovi tentativi per Davinson Sanchez del Galatasaray nome in lista già segnalato da Gianluigi Longari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:40 Il Torino vaulterà le possibili offerte per Marcus Pedersen, ora ai Mondiali con la Norvegia dove ha segnato anche un gol. Per l’eventuale sostituzione in caso di cessione piace Costantino Favasuli del Catanzaro. Cosi il nostro Luca Cilli.

08:20 Couto–Como: base di intesa prestito oneroso 2-2,5 milioni più diritto di riscatto che può diventare obbligo. Ultimi passaggi nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Gila: il Milan paga 30 milioni alla Lazio con una base irrisoria di bonus (ammesso che ci siano). Ha voluto chiudere la pratica senza perdere altro tempo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Gila: il #Milan paga 30 milioni alla #Lazio con una base irrisoria di bonus (ammesso che ci siano). Ha voluto chiudere la pratica senza perdere altro tempo https://t.co/8fpXjGzKRq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 7, 2026

Milan-Gila, la news

Il Milan ha chiuso l’operazione per Mario Gila. E siccome tra mille chiacchiere contano i fatti, possiamo dire che siamo ai dettagli tra i due club. Ieri sera abbiamo spiegato che sarebbe stato quasi impossibile trattenere il difensore centrale che aveva raggiunto l’accordo con il club rossonero per un pluriennale tra 4 e 5 milioni a stagione più bonus. Poco fa il via libera definitivo, il Milan si è avvicinato alla soglia dei 30 milioni chiesti da Lotito. L’iniziale offerta, come già raccontato, era di 24 milioni più 2-3 milioni di bonus, adesso il balzo definitivo. E adesso il Milan si appresta a regalare ad Amorim un difensore di assoluta qualità. Ricordiamo che al Real Madrid andrà circa il 50 per cento come a suo tempo concordato. Così il nostro Alfredo Pedullà.