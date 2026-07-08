Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 07 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:20 Live concluso. Continuate a seguire le news sul nostro sito.

23:15 Venezia e Cagliari hanno preso informazioni con il Como per Vojvoda. Così il nostro Gianluigi Longari.

22:20 Asp continua ad aspettare che la Lazio presenti offerta che convinca il Bayern. Ha dato priorità, tra gli altri club l’Udinese ha proposto 5 milioni. E ci sono due opzioni all’estero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:15 Couto-Como: base d’intesa prestito oneroso 2-2,5 milioni più diritto di riscatto che può diventare obbligo. Ultimi passaggi nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:20 Esclusiva: difensore centrale, il Como farà nuovi tentativi per Davinson Sanchez del Galatasaray nome in lista già segnalato da Gianluigi Longari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:15 Il Milan paga 30 milioni alla Lazio con una base irrisoria di bonus(ammesso che ce ne siano). Ha voluto chiudere la pratica senza perdere altro tempo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:40 Ufficiale: il Real Madrid riscatta Angel Carvajal.

19:40 Il Como torna a spingere per Yan Couto del Borussia Dortmund. Contatti approfonditi nelle ultime ore, trattativa mal saltata e speranze vive. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:35 Ora è ufficiale: Bisoli è il nuovo allenatore della Pistoiese.

17:05 Milan, Gila in chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.



16:55 Il Torino vaulterà le possibili offerte per Marcus Pedersen, ora ai Mondiali con la Norvegia dove ha segnato anche un gol. Per l’eventuale sostituzione in caso di cessione piace Costantino Favasuli del Catanzaro. Così il nostro Luca Cilli.

15:31 Le immagini dell’arrivo di Amorim a Milanello:

13:05 Lorenzo Insigne verso la Sampdoria: esclusiva di Luca_Cilli di tre giorni fa confermata.

13:04 Tutto confermato rispetto all’anticipazione di Sportitalia: Nicolò Zaniolo e l’Udinese hanno raggiunto l’accordo per la rivisitazione del contratto. Ingaggio da 1,5 milioni di base fissa più 300 di bonus per arrivare a un totale di 1,8. L’ufficialità a breve. Così il nostro Luca Cilli.

13:00 Esclusiva: panchina Reggina, avanza Marchionni. In lista anche Ginestra e un altro profilo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:05 Ufficiale: Juventus, Massara è il nuovo Chief Football Officer del Club. Carnevali accoglie Massara: “La sua competenza e profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto”.

11:05 Gudmundsson: l’Atalanta ha chiesto nuove informazioni. Nessuna offerta per ora, ma il gradimento è confermato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:00 Ufficiale: Rosenior al ParisFC, contratto fino al 2028.

11:00 Dragusin ha iniziato le visite mediche con la Fiorentina.

10:00 Bancarotta Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis: perquisizioni in corso.

Calciomercato Fiorentina, la situazione Koleosho

09:50 Il Paris FC ha sorpassato la Fiorentina nel tardo pomeriggio di ieri? No, ci ha provato ma parlare di offerta accettata ieri non ha senso. Il Paris è tagliato fuori? Certamente no, ma un conto è perfezionare l’operazione, un altro paio di maniche restare in corsa e sperare come stanno facendo in Francia. Koleosho ha ribadito il suo desiderio: indossare la maglia viola, gli piacerebbe mettersi in gioco in Serie A. Il Paris FC ha offerto di più? Sì, magari si avvicina a 15 milioni, spinge ma non ha ancora chiuso. E il desiderio asta può essere un’esigenza del Burnley, magari con altri club pronti a inserirsi. Alla fine la differenza la fa soltanto l’offerta: la Fiorentina parte da 10 milioni e ne aggiunge un paio di bonus. Per il momento non bastano, il ragazzo si vedrebbe bene a Firenze, ma conta solo l’accordo tra club piuttosto che l’ottimismo. Ieri era così, oggi è un altro giorno. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:45 Per motivi economici e di opportunità al momento Lasse Günther è il nome più concreto del Bologna per il ruolo di terzino sinistro da affiancare a Miranda Per motivi economici e di opportunità al momento Lasse Günther è il nome più concreto del Bologna per il ruolo di terzino sinistro da affiancare a Miranda. Così il nostro Luca Cilli.

08:30 Chalobah: l’Inter resta molto attenta e ha il gradimento (come anticipato). Il Como (confermato) non ha FIN QUI presentato la fantomatica offerta da 30 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:15 Come già anticipato nella serata di ieri, i dialoghi diretti tra Inter e Union Saint Gilloise per Khalaili stanno portando riscontri positivi, con grande fiducia da parte dei nerazzurri per arrivare alla chiusura. La prima offerta puramente esplorativa per aprire la trattativa è stata formulata venerdì scorso. Parti al lavoro per la ripartizione di bonus e percentuali. Volontà di Khalaili blindata da ormai una settimana. Così il nostro Gianluigi Longari.

Milan, la situazione Gila

08:00 Il Milan ha messo le mani su Mario Gila, ma adesso deve “ballare” con Lotito. Possiamo garantire che, rispetto all’iniziale richiesta di 30 milioni, il numero della Lazio aveva deciso di scendere a 25 milioni garantiti con l’aggiunta di qualche bonus. L’Atalanta era arrivata a 25 milioni e la proposta era stata accettata, ovviamente Lotito (non presente all’incontro con Giuntoli) avrebbe dovuto mettere l’ultimo timbro. Ma la Lazio sa che trattenere Gila sarebbe un bagno di sangue, quindi mira soltanto a chiedere più soldi. Il saliscendi che diventa un balletto: un giorno è in un modo, il giorno dopo in un altro. Il Milan aveva preannunciato una proposta da 23-24 milioni più 3-4 di bonus. Lotito tiene duro, chissà per quanto tempo ancora. Gila ha un accordo quinquennale blindato. Anche Provedel ha dovuto aspettare una vita prima di avere il via libera per l’Inter. Adesso tocca a Gila: Lotito è padrone di andare a zero con il difensore centrale spagnolo, ma – conoscendolo – sarebbe la sorpresa del 2026. Così il nostro Alfredo Pedullà.