Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 8 luglio: Juve, assalto a Solet e summit per il Dibu! Inter, sondato Lucumì e alzata l’offerta per Khalaili. Greenwood, Roma attenta al Fenerbahce

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 08 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

23:58 Esclusiva: Avellino, anche Rodrigo Marina in lizza per l’attacco. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:54 L’indiscrezione: Belotti, ingaggio minimo pur di restare a Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 KoloMuani e Pellegrino (notizia di Gianluigi Longari) sono i due attaccanti monitorati dalla Juventus. Per KoloMuani non è un monitoraggio, ma una storia che va avanti da oltre 2 settimane. Il PSG ha chiesto di accelerare perché KM vuole la Juve (e ci sono altri club). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:32 Marco Marchionni consolida la pole per la panchina della Reggina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:30 Jashari: l’Atalanta vuole aspettare la decisione definitiva del Milan prima di andare su altri obiettivi (già sondati). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Stamattina la Juventus, come documentato dalle immagini di Sportitalia, ha incontrato l’intermediario di Dibu Martinez. Il profilo è quello preferito e c’è la volontà dell’argentino di intraprendere una nuova esperienza dopo il periodo trascorso all’Aston Villa. Ma, con i Mondiali in corso e l’Argentina ai quarti di finale, è difficile avete certezze. Anche perché la Juventus non ha ancora parlato in modo approfondito con il club inglese, quindi il rinvio è inevitabile. Ricordiamo che la Juventus nelle ultime settimane ha sondato sia Vicario che Suzuki. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:10 Sergi Dominguez è il nome che abbiamo indicato in tempi non sospetti per l’eredità di Mario Gila ormai sul punto di firmare con il Milan. E nelle prossime ore ci sarà un confronto tra la Dinamo Zagabria e i dirigenti della Lazio. Il club biancoceleste conosce la richiesta della Dinamo, circa 15 milioni bonus compresi, e lavorerà per arrivare a una soluzione. Il classe 2005 è sempre stato il nome in cima alla lista, adesso si tratta di arrivare presto a una soluzione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Daniel Maldini proposto al Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:13 Esclusiva: Inter sempre più vicina ad Anan Khalaili. I nerazzurri sono in contatto diretto con USG, e l’intenzione è di provare a chiudere entro la settimana. L’Inter è arrivata (tra parte fissa e bonus) a 27M di euro. Solo 3M di distanza dalla richiesta del club belga. Anan Khalaili è l’unico nome che l’Inter sta trattando per il suo ruolo. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:50 Come anticipato nel pomeriggio, Diego Coppola resterà al Paris FC che lo acquisterà a titolo definitivo del Brighton. Operazione ai dettagli. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:33 Rilancio del Pisa per Marras del Mantova dopo l’offensiva del Palermo della mattinata. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:25 Esclusiva: Samuele Ricci è potenzialmente in uscita dal Milan e dai piani di Amorim. I suoi agenti stanno esplorando il mercato tra i club potenzialmente interessati. Oltre ai contatti con l’Atalanta, il centrocampista è stato proposto anche all’Atletico Madrid. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:22 Martinelli, nessuna sorpresa: è arrivato ad Avellino. “Sono felice di essere qui”.

21:00 La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all’FC Internazionale Milano.

20:25 Greenwood: il Fenerbahce sta lavorando per una cifra sotto i 50 milioni. La cifra per il cartellino era già scesa, l’OM ha necessità di trovare una soluzione e di liberare l’esterno. L’accordo sull’ingaggio c’è da tempo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:48 Ufficiale: Quenda è un nuovo calciatore del Chelsea. Contratto fino al 2034.

19:39 Cesena, Massimiliano Mangraviti in uscita, su di lui Sampdoria, Benevento, Empoli e Cremonese. Il contratto è in scadenza giugno 2027.

19:20 L’Inter sta continuando a lavorare con un filo diretto per Anan Khalaili. Unico nome su cui i nerazzurri si stanno concentrando per la corsia di destra nonostante i tanti rumours. Si lavora sulla valutazione complessiva e c’è disponibilità ad alzare la posta. Così il nostro Gianluigi Longari.

‼️ L’Inter sta continuando a lavorare con un filo diretto per Anan Khalaili. Unico nome su cui i nerazzurri si stanno concentrando per la corsia di destra nonostante i tanti rumours. Si lavora sulla valutazione complessiva e c’è disponibilità ad alzare la posta. https://t.co/VAjl3VqWRh — Gianluigi Longari (@Glongari) July 8, 2026

19:10 Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

19:00 Il Bologna pronto a chiudere per Lasse Günther dell’Elversberg. Operazione in dirittura da circa 3 milioni. Così il nostro Luca Cilli.

18:50 Secondo quanto anticipato da David Ornstein di The Athletic, Bruno Guimaraes reduce dall’esperienza Mondiale con il Brasile ha informato la dirigenza del Newcastle di volersi unire all’Arsenal. I Gunners sono pronti ad arrivare a un offerta di 60 milioni di sterline per il calciatore mentre i Magpies continuano a non accettare offerte per il brasiliano.

18:40 Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham. Così la società viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur“.

18:36 Il Bournemouth è nuovamente interessato a Luis Henrique dell’Inter, calciatore che il club inglese aveva già cercato a gennaio. Così il nostro Luca Cilli.

18:25 Esclusiva: Non solo Juventus, anche l’Inter ha preso informazioni e ha sondato Jhon Lucumì del Bologna. Nome da considerare tra quelli considerati per la difesa nerazzurra. Così il nostro Gianluigi Longari.

Excl 🚨 Non solo Juventus, anche l’Inter ha preso informazioni e ha sondato Jhon Lucumì del Bologna. Nome da considerare tra quelli considerati per la difesa nerazzurra. pic.twitter.com/Sf5ziVjQ05 — Gianluigi Longari (@Glongari) July 8, 2026

18:05 Asp non ha voluto più attendere, sta per scegliere l’opzione all’estero con il Deportivo La Coruna vicino agli accordi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Pyyhtia, il Sudtirol molto vicino Centrocampista di proprietà del Bologna. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:55 Confermato il sondaggio della Juventus per Mateo Pellegrino del Parma. L’argentino è una pista da tenere in considerazione per l’attacco della Juventus, impegnata anche su altri tavoli di trattative per il reparto avanzato. Così il nostro Gianluigi Longari.

17:50 Il Catanzaro ha annunciato tramite un comunicato che secondo il regolamento della Lega Serie B il contratto di Turati è da considerarsi privo di efficacia. Ecco il comunicato: “US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia”.

17:48 Sampdoria, ufficiale la firma di Lorenzo Insigne.

17:27 Lorenzo Insigne-Sampdoria: visite mediche completate.

Lorenzo #Insigne ha completato le visite con la #Sampdoria. Notizia anticipata da Luca Cilli il 4 luglio pic.twitter.com/1DcMqvvJTB — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 8, 2026

17:00 Inter, Provedel sta svolgendo le visite mediche.

16:30 Ufficiale: Inter, Alexiou all’AEK in prestito con diritto di riscatto.

15:30 Seydou Fini verso il ritorno in prestito a Frosinone: contatti positivi all’ora di pranzo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:29 Gaetano: primo e unico nome per la regia dell’Atalanta come anticipato il 16 giugno. Totale conferma anche sulle cifre. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:30 Il Como avrà oggi altri approfondimenti per Sanchez (esclusiva di ieri), poi tirerà le somme. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:30 Greenwood: il Fenerbahce aveva offerto ingaggio più alto quasi una settimana fa (circa 7 milioni a stagione ) e ora può accelerare per provare a raggiungere accordi con OM. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:29 Lorenzo Insigne ha svolto le visite mediche con la Samp: ora la firma sul contratto.

12:10 Giornata di incontri per la Juventus: prima i vertici dell’Udinese per Solet, poi Vlado Lemic agente del Dibu Martinez.

12:03 Come anticipato, Sergi Dominguez è l’unico nome che al momento la Lazio sta valutando come difensore centrale. C’è già l’accordo con Dominguez, ora accelerata per quello con la Dinamo Zagabria alle condizioni già note. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:35 Torino, ufficiale il rinnovo fino al 2028 del capitano Duvan Zapata.

10:30 Milan, alle 15:00 in diretta live su Sportitalia la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim.

08:50 Esclusiva: difensore centrale, il Como farà nuovi tentativi per Davinson Sanchez del Galatasaray nome in lista già segnalato da Gianluigi Longari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:40 Il Torino vaulterà le possibili offerte per Marcus Pedersen, ora ai Mondiali con la Norvegia dove ha segnato anche un gol. Per l’eventuale sostituzione in caso di cessione piace Costantino Favasuli del Catanzaro. Cosi il nostro Luca Cilli.

08:20 Couto–Como: base di intesa prestito oneroso 2-2,5 milioni più diritto di riscatto che può diventare obbligo. Ultimi passaggi nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Gila: il Milan paga 30 milioni alla Lazio con una base irrisoria di bonus (ammesso che ci siano). Ha voluto chiudere la pratica senza perdere altro tempo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Gila: il #Milan paga 30 milioni alla #Lazio con una base irrisoria di bonus (ammesso che ci siano). Ha voluto chiudere la pratica senza perdere altro tempo https://t.co/8fpXjGzKRq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 7, 2026

Milan-Gila, la news

Il Milan ha chiuso l’operazione per Mario Gila. E siccome tra mille chiacchiere contano i fatti, possiamo dire che siamo ai dettagli tra i due club. Ieri sera abbiamo spiegato che sarebbe stato quasi impossibile trattenere il difensore centrale che aveva raggiunto l’accordo con il club rossonero per un pluriennale tra 4 e 5 milioni a stagione più bonus. Poco fa il via libera definitivo, il Milan si è avvicinato alla soglia dei 30 milioni chiesti da Lotito. L’iniziale offerta, come già raccontato, era di 24 milioni più 2-3 milioni di bonus, adesso il balzo definitivo. E adesso il Milan si appresta a regalare ad Amorim un difensore di assoluta qualità. Ricordiamo che al Real Madrid andrà circa il 50 per cento come a suo tempo concordato. Così il nostro Alfredo Pedullà.