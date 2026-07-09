Live Calciomercato, tutte le notizie di givoedì 9 luglio: Barcellona, ecco Adeyemi. Juventus, per l’attacco Kolo Muani e Pellegrino. Inter, alzata l’offerta per Khalaili

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 09 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:45 Costantino Favasuli è un esterno destro interessante che a Catanzaro ha dimostrato di avere qualità indiscutibili. In Italia abbiamo l’abitudine di considerare giovane anche chi ha 20-22 anni, all’estero i giovani sono i diciassettenni, ma questa è la nostra mentalità. Non ci sono dubbi sul fatto che Favasuli abbia talento, ora bisognerà scegliere il percorso giusto permettendogli di giocare. Cagliari e Torino hanno sondato, magari si materializzeranno altri club, la Fiorentina avrà poco meno del 50 per cento in caso di cessione, le porte della Serie A possono spalancarsi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:40 Barcelona vicino a Karim Adeyemi. I blaugrana hanno un accordo con il giocatore e stanno trattando direttamente con il BVB per completare il trasferimento, come anticipato da Gerard Romero. L’affare sarebbe scollegato rispetto a Julian Alvarez, che continua a restare il primo obiettivo per il ruolo di centravanti. Così il nostro Gianluigi Longari.

‼️ L’affare sarebbe scollegato rispetto a Julian Alvarez, che continua a restare il primo obiettivo per il ruolo di centravanti. https://t.co/eTSCmnn7AQ — Gianluigi Longari (@Glongari) July 8, 2026

08:30 KoloMuani e Pellegrino (notizia di Gianluigi Longari) sono i due attaccanti monitorati dalla Juventus. Per KoloMuani non è un monitoraggio, ma una storia che va avanti da oltre 2 settimane. Il PSG ha chiesto di accelerare perché KM vuole la Juve (e ci sono altri club). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:20 Esclusiva: Inter sempre più vicina ad Anan Khalaili. I nerazzurri sono in contatto diretto con USG, e l’intenzione è di provare a chiudere entro la settimana. L’Inter è arrivata (tra parte fissa e bonus) a 27M di euro. Solo 3M di distanza dalla richiesta del club belga. Anan Khalaili è l’unico nome che l’Inter sta trattando per il suo ruolo. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:10 Sergi Dominguez è il nome che abbiamo indicato in tempi non sospetti per l’eredità di Mario Gila ormai sul punto di firmare con il Milan. E nelle prossime ore ci sarà un confronto tra la Dinamo Zagabria e i dirigenti della Lazio. Il club biancoceleste conosce la richiesta della Dinamo, circa 15 milioni bonus compresi, e lavorerà per arrivare a una soluzione. Il classe 2005 è sempre stato il nome in cima alla lista, adesso si tratta di arrivare presto a una soluzione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Samuele Ricci è potenzialmente in uscita dal Milan e dai piani di Amorim. I suoi agenti stanno esplorando il mercato tra i club potenzialmente interessati. Oltre ai contatti con l’Atalanta, il centrocampista è stato proposto anche all’Atletico Madrid. Così il nostro Gianluigi Longari.