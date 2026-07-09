Mondiale, al via oggi i quarti di finale: stasera Francia-Marocco

Iniziano questa sera i quarti di finale del Mondiale USA, Canada, Messico 2026. A sfidarsi in una rivincita della semifinale di Qatar 2022 la Francia e il Marocco.

Tutto pronto a Boston per la gara di questa sera tra Francia e Marocco che darà il via ai quarti di finale del Mondiale 2026. Una gara già vista 4 anni fa quando furono i francesi ad avere la meglio per 2-0 con le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani. Rispetto a quel match tanto è cambiato da una parte e dall’altra. L’ambizione è però la stessa arrivare più avanti possibile. In quel caso in palio c’era la finale contro l’Argentina. Oggi per ora la semifinale contro Spagna o Belgio per un’altra gara incredibile. Un match quello di stasera pronto a regalare spettacolo.

Francia-Marocco, stasera il primo quarto di finale

4 anni dopo sempre te. E’ quello che possono aver pensato Francia e Marocco con il compilarsi del tabellone della Coppa del Mondo 2026. In Qatar si affrontarono in semifinale e ad avere la meglio furono i ragazzi di Deschamps con le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani ad avere la meglio di quelli all’epoca di Regragui. Ora tanto è cambiato da una parte e dall’altra ma l’obiettivo è lo stesso ed è comune passare il turno e regalarsi una tra Belgio e Spagna in semifinale. Due nazionali Francia e Marocco con tante certezze e tra le più consolidate della competizione. Con un grande dubbio nei Leoni dell’Atlante, ovvero la presenza o no da centravanti di Saibari, andato ko contro il Canada agli ottavi è a rischio con Rahimi in prima fila per sostituirlo.

Dall’altra parte maggiore è invece l’ottimismo intorno a Tchouamenì, out con il Paraguay ma ora in condizioni migliori come confermato dal CT Deschamps. Una sfida particolare questa per una delle sorprese di questa Coppa del Mondo. Ayoub Bouaddi. Centrocampista classe 2007’ del Lille ha giocato fino a marzo con la Francia U21 per poi esordire a maggio con il Marocco. Da lì un continuo crescendo, e una gara quella contro il Brasile da predestinato. Ora contro la “sua” Francia vorrà prendersi anche la scena. Scena che non vogliono lasciare Olise, per il quale la Fifa ha respinto il ricorso per levare l’ammonizione, Dembélé e Mbappé autentici protagonisti fin’ora e candidati al premio di miglior giocatore della competizione…