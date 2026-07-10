Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 9 luglio: Milan, Gila arrivato a Milano. Atalanta, ufficiale Gaetano. Inter, fatta per Khalaili

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 09 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Live chiuso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:00 Garnacho: ci sarà un dialogo durante o subito dopo il weekend per stabilire condizioni che probabilmente saranno di uscita. La decisione deve essere sulla formula, la partita è aperta. La Roma resta, molto interessata, alla finestra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:55 Jashari: l’‘Atalanta (in azione da fine maggio) ha avuto nuovi dialoghi con il suo entourage, resta l’obiettivo principale dopo aver preso Gaetano. E per ora non va su altri profili. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Mercato serie B: per lo svincolato Ceccherini sondaggi di Arezzo e Mantova. Venturi è stato richiesto da Padova e Sudtirol. Sondato Matteo Angeli da Cesena e Catanzaro mentre su Giulio Maggiore ci sono Samp e Mantova. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:59 Tresoldi: la Roma resta interessata. Il profilo piace molto, la concorrenza non manca (Atletico Madrid attivo, ma non solo). E se ci fossero le condizioni, potrebbe cambiare la strategia su Dovbyk (senza aspettare la cessione). Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:30 Cajuste: il Genoa ci sta riprovando, manca accordo sulla formula ma resta un obiettivo per il centrocampo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:28 Ufficiale: l’ex Roma Reynolds è un nuovo giocatore del Rennes.

21:20 Garnacho resta uno dei pochissimi nomi nella lista della Roma per il ruolo di esterno offensivo sinistro (di piede destro). L’interesse è concreto. Il Chelsea non ha ancora deciso il suo futuro, ma i giallorossi restano vigili. Nelle ultime ore ha sondato anche il Napoli che lo aveva seguito a lungo ma che in questi giorni non può muoversi sul mercato in entrata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Atalanta, ufficiale Gaetano

Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una promozione dalla B alla A con la Cremonese.

Nato il 5 maggio 2000 a Cimitile, piccolo comune in provincia di Napoli, inizia a giocare a calcio in tenera età nell’ASD Future Boys, storica scuola calcio partenopea con sede proprio a Cimitile. Il suo precoce talento non resta inosservato, tanto che a 11 anni approda al settore giovanile del Napoli, dove compie tutta la trafila fino alla formazione Primavera, con la quale in 92 gare – di cui 15 in UEFA Youth League – segna complessivamente 43 reti e serve 25 assist-gol.

20:42 Milan, Gila atterrato a Linate.

20:20 Sergi Dominguez–Lazio: passi concreti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:05 Esclusiva: il Napoli ha presentato un’offerta di 10 milioni al Boca Juniors per Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002. Come emerso da settimane in Argentina, Zeballos ha dato la sua assoluta priorità al Napoli. Ora serve qualche cessione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:45 Ufficiale: Crystal Palace, c’è la firma di Mingueza.

18:40 Robin Gosens è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina per spingere l’esterno tedesco verso la cessione. Così il nostro Gianluigi Longari. Su di lui come confermato dal nostro Luca Cilli c’è l’interesse dello Schalke 04.

18:00 A sorpresa il Bologna sta andando forte su Amondarain, centrocampista dell’Estudiantes la cui valutazione è sui 9 milioni. Sondaggio per Luka Stojković, centrocampista, della Dinamo Zagabria. Così il nostro Luca Cilli.

17:58 L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo. L’attaccante ha prolungato di altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2028, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2030. Arrivato in Irpinia nella stagione 2022/2023 Russo ha collezionato in biancoverde 122 presenze realizzando 19 reti e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno.

17:55 Ufficiale: Udinese, Keinan Davis rinnova fino al 2031.

17:35 In arrivo Gila, nuovo difensore del Milan. Domani le visite mediche a la firma del contratto. Così il nostro Luca Cilli.

17:30 L’accordo sui termini personali stipulato dall’Inter con Anan Khalaili la scorsa settimana, prevede un contratto quinquennale di 2.2M a stagione. Così il nostro Gianluigi Longari.

17:00 Fiorentina, Atta arrivato alla clinica Donatello di Sesto Fiorentina per svolgere le visite mediche.

16:43 Esclusiva: Anan Khalaili è dell’Inter per 25M più bonus all’USG più % su rivendita al Maccabi. Così il nostro Gianluigi Longari.

Exc🚨 Anan Khalaili è dell’Inter per 25M più bonus dall’USG più % su rivendita al Maccabi pic.twitter.com/c5XreBLFJD — Gianluigi Longari (@Glongari) July 9, 2026

14:50 Dominguez–Lazio: in corso summit con Dinamo Zagabria. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:20 Fiorentina, colpo Atta: “Arthur Atta alla Fiorentina: un colpo di spessore per il centrocampo viola. Raggiunto l’accordo per una cifra di circa 30 milioni più una congrua percentuale sulla futura rivendita. Potenzialmente un affare da 40 milioni per l’Udinese, ma anche una qualità indiscutibile per Fabio Grosso che accoglie un interprete che fa della duttilità e dell’imprevedibilità le sue principali virtù. Oltretutto la fisicità (quasi 190 centimetri) del francese classe 2003 è un altro aspetto da tenere nella giusta considerazione. Atta era stato accostato a diversi club inglesi, ma senza nulla di particolarmente concreto. E per i club italiani sarebbe stato importante giocare di anticipo per fare in modo di aggiungere una pedina di qualità, esattamente come hanno fatto i viola. Atta è atteso a Firenze per le visite e per mettersi subito a disposizione del nuovo club“. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:40 Gianluca Gaetano alle visite mediche con l’Atalanta.

11:35 Lazio, il saluto di Gila.

11:30 Torino, ufficiale arriva Oristanio.

11:25 Barcellona su Adeyemi: c’è l’accordo col giocatore. Ora si cerca l’intesa col Borussia Dortmund.

10:40 Ufficiale, Lorenzo Amatucci è un nuovo giocatore del Deportivo.

08:45 Costantino Favasuli è un esterno destro interessante che a Catanzaro ha dimostrato di avere qualità indiscutibili. In Italia abbiamo l’abitudine di considerare giovane anche chi ha 20-22 anni, all’estero i giovani sono i diciassettenni, ma questa è la nostra mentalità. Non ci sono dubbi sul fatto che Favasuli abbia talento, ora bisognerà scegliere il percorso giusto permettendogli di giocare. Cagliari e Torino hanno sondato, magari si materializzeranno altri club, la Fiorentina avrà poco meno del 50 per cento in caso di cessione, le porte della Serie A possono spalancarsi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:40 Barcelona vicino a Karim Adeyemi. I blaugrana hanno un accordo con il giocatore e stanno trattando direttamente con il BVB per completare il trasferimento, come anticipato da Gerard Romero. L’affare sarebbe scollegato rispetto a Julian Alvarez, che continua a restare il primo obiettivo per il ruolo di centravanti. Così il nostro Gianluigi Longari.

‼️ L’affare sarebbe scollegato rispetto a Julian Alvarez, che continua a restare il primo obiettivo per il ruolo di centravanti. https://t.co/eTSCmnn7AQ — Gianluigi Longari (@Glongari) July 8, 2026

Calciomercato, le news: Kolo Muani ma non solo

08:30 KoloMuani e Pellegrino (notizia di Gianluigi Longari) sono i due attaccanti monitorati dalla Juventus. Per KoloMuani non è un monitoraggio, ma una storia che va avanti da oltre 2 settimane. Il PSG ha chiesto di accelerare perché KM vuole la Juve (e ci sono altri club). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:20 Esclusiva: Inter sempre più vicina ad Anan Khalaili. I nerazzurri sono in contatto diretto con USG, e l’intenzione è di provare a chiudere entro la settimana. L’Inter è arrivata (tra parte fissa e bonus) a 27M di euro. Solo 3M di distanza dalla richiesta del club belga. Anan Khalaili è l’unico nome che l’Inter sta trattando per il suo ruolo. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:10 Sergi Dominguez è il nome che abbiamo indicato in tempi non sospetti per l’eredità di Mario Gila ormai sul punto di firmare con il Milan. E nelle prossime ore ci sarà un confronto tra la Dinamo Zagabria e i dirigenti della Lazio. Il club biancoceleste conosce la richiesta della Dinamo, circa 15 milioni bonus compresi, e lavorerà per arrivare a una soluzione. Il classe 2005 è sempre stato il nome in cima alla lista, adesso si tratta di arrivare presto a una soluzione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Samuele Ricci è potenzialmente in uscita dal Milan e dai piani di Amorim. I suoi agenti stanno esplorando il mercato tra i club potenzialmente interessati. Oltre ai contatti con l’Atalanta, il centrocampista è stato proposto anche all’Atletico Madrid. Così il nostro Gianluigi Longari.