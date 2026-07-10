Mondiale, Mbappé continua a scrivere la storia: Marocco eliminato

Non si ferma più Kyllian Mbappé, la stella del Real Madrid e della Francia è stata determinante anche ai quarti contro il Marocco, sbloccando la gara nel 2-0 dei suoi.

A 4 anni di distanza è sempre la Francia a prevalere sul Marocco. Kyllian Mbappé e compagni bissano il 2-0 maturato anche in Qatar, in quel caso in semifinale e accedono al penultimo atto della competizione per la terza edizione consecutiva del Mondiale. Francia che inizia forte già dal primo tempo e non la sblocca solo per un grande Bounou. Il portiere del Marocco è perfetto e al 26′ neutralizza anche un rigore a Kyllian Mbappé. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la Francia la sblocca al 60′. Mbappé rientra sul destro e calcia all’angolino battendo Bounou. 6 minuti e il copione si ripete, Dembélé calcia dalla distanza, Bounou questa volta non perfetto e 2-0. Assedio finale del Marocco che non basta, Francia in semifinale, Hakimi e compagni eliminati.

Mbappé, numeri pazzeschi al Mondiale

Kyllian Mbappé si è confermato un autentico dominatore al Mondiale, con la rete segnata contro il Marocco sale infatti a 20 gol in 20 presenze nella competizione. Solo Messi ha segnato più di lui, 21 gol ma in 31 partite. Con la rete contro il Marocco e l’assist per Dembélé, l’attaccante del Real Madrid si è portato a 8 gol e 3 assist in questo Mondiale, nessuno come lui in questa edizione, ma non solo. Era infatti dal 1970, quando Gerd Muller realizzò 10 gol e 3 assist che nessuno realizzava un totale di 11 tra gol e assist. Mbappé ha ancora potenzialmente 2 gare per puntare addirittura al record assoluto di Ademir, 9 gol e 6 assist nel Mondiale Brasiliano del 1950. Il fuoriclasse francese ha inoltre battuto il suo record di 10 partecipazioni al gol, che aveva fatto alla pari di Messi nella scorsa edizione in Qatar. La “Pulce” in questa edizione è a 9, 8 gol e 1 assist.

Con la rete contro il Marocco, Kyllian Mbappé diventato anche il sesto giocatore della storia a segnare il gol dell’1-0 per 3 gare consecutive ad eliminazione diretta dello stesso Mondiale (Svezia, Paraguay e Marocco). Prima di lui Messi (2022), Schillaci (1990), Paolo Rossi (1982), Helmut Haller (1966) e Gino Colaussi (1938). Un record che Mbappé punta a migliorare già in semifinale dove affronterà una tra la Spagna di Lamine Yamal e il Belgio di Romelu Lukaku. Semifinale nella quale Mbappé scendendo in campo si aggiungerà ad una lista speciale ovvero quella dei calciatori che hanno giocato almeno tre semifinali dei Mondiali consecutive. I calciatori sono: Philip Lahm, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker e Miroslav Klose che ne ha giocate addirittura 4.