Spagna, Mikel Merino colpisce ancora: Belgio eliminato

Vince 2-1 la Spagna contro il Belgio nel secondo quarto di finale del Mondiale 2026 e si regala il penultimo atto contro la Francia di Kyllian Mbappé.

Termina l’imbattibilità di Unai Simon ma non il percorso della Spagna nella Coppa del Mondo 2026. La Roja si è infatti imposta 2-1 contro il Belgio ai quarti di finale e ora affronterà la Francia, che aveva battuto 2-0 il Marocco, in semifinale. Primo tempo che vede i ragazzi di De La Fuente andare in vantaggio con la rete di Fabian Ruiz. Pareggio Belgio firmato da Charles De Ketelaere, terzo gol nel Mondiale per l’attaccante dell’Atalanta. Nella ripresa quando tutto sembrava propendere per i supplementari è ancora una volta Mikel Merino a decidere la gara al minuto 88 con la rete del 2-1 finale.

Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; P.Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, F.Ruiz; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. CT: Luis De la Fuente

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere. CT: Rudi Garcia.

Fabian la apre, De Ketelaere pareggio e Merino la decide

Si sblocca al 30′ la gara tra Spagna e Belgio. 1-0 per La Roja. Cross di Yamal, conclusione di Dani Olmo, respinta di Courtois ma è Fabian Ruiz a sbloccare la gara con la rete del vantaggio, la sua prima al Mondiale. Pareggio firmato De Ketelaere al 41′. Dopo la doppietta agli USA è ancora l’attaccante dell’Atalanta a segnare. Primo gol subito al Mondiale dalla Spagna. Cross di Castagne e inzuccata vincente di CDK, 1-1. Al 71′ il Belgio perde per infortunio Courtois, dentro Lammens. Cambio decisivo per la Spagna. Al 88′ conclusione di Cubarsi, respinta debole del portiere entrato da poco e ancora Mikel Merino a segnare dopo il gol al Portogallo. Spagna che vince 2-1 e affronterà la Francia in semifinale, martedì 14 luglio alle ore 21:00 a Dallas.

Le parole di De La Fuente

Luis De La Fuente, CT della Spagna, ha analizzato la vittoria sul Belgio al Mondiale. Le sue parole ai canali della FIFA: “È il carattere della squadra che si manifesta in ogni circostanza e situazione. Ribadisco il mio orgoglio nel guidare questa squadra, desiderosa di crescere e migliorare. Dobbiamo riconoscere quanto sia difficile vincere, potevamo farlo anche in maniera più tranquilla ma va bene così”. Cosa dice di Mikel Merino? “Merino ha molte qualità, potrebbe giocare in qualsiasi nazionale o club, e per noi è perfetto, sia per questa squadra che per questo stile di gioco. Sappiamo che ogni volta che avremo bisogno di lui, sarà sempre disponibile”. La semifinale con la Francia? “Ci impegneremo per cercare di superarla, anche loro saranno altrettanto preoccupati, siamo stati l’unica squadra al mondo in grado di batterli per due partite consecutive”.

Le parole di Rudi Garcia

Il CT del Belgio, Rudi Garcia, ha parlato ai canali della FIFA, dopo la sconfitta contro la Spagna ai Mondiali. Le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene contro la Spagna. Ma a questo livello, semplicemente non ci si può permettere di commettere errori, e noi ne abbiamo fatti due. Tielemans ha rimediato un infortunio prima della partita. E Courtois si è infortunato durante il match, in più anche De Bruyne non è riuscito a terminare la partita”.