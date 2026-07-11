Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 10 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:40 Live terminato. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:03 La prima cosa da sottolineare: il Como non hai mai fatto o preannunciato una proposta da almeno 35 milioni per Trevoh Chalobah, infatti i giorni sono trascorsi senza un segnale di questo tipo, semplicemente perché il Como – pur apprezzandolo – almeno fino qui non si è presentato. Certo, le cose possono cambiare ogni giorno ma c’è una motivazione nella scelta del Como: come anticipato nei giorni scorsi, il primo della lista è Davinson Sanchez del Galatasary. Operazione non semplice, ingaggio alto del colombiano, ma volontà di provarci. Intanto, l’Inter avrebbe una corsia preferenziale per Chalobah, tuttavia deve sciogliere qualsiasi riserva sulla valutazione da oltre 35 milioni bonus compresi. La mina vagante è Lucumí: costa meno di Chalobah, ha una clausola da 28 milioni che scade tra pochi giorni, anche l’Inter (oltre la Juve) ci ha pensato a sorpresa. E con un contratto in scadenza a Bologna tra meno di un anno, molto presto entreremo nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:56 Kofler resta un obiettivo del Cagliari, richiesta Sudtirol 4 milioni. Anche Natali ma non ci sono ancora accordi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Mattia Esposito al Cagliari: svolta sempre più vicina per il trequartista classe 2008 del Sorrento dopo quanto anticipato oltre 20 giorni fa Mattia Esposito al Cagliari: svolta sempre più vicina per il trequartista classe 2008 del Sorrento dopo quanto anticipato oltre 20 giorni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:49 Diao, la valutazione del Como è di 60 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:40 Garnacho ha aperto alla Roma. C’è concorrenza, ma lui gradisce. Sulla formula bisogna aspettare. Anche per memorizzare la decisione del club giallorosso che può decidere di investire almeno su un cartellino. Per Diego Moreira, come raccontato 8 giorni fa, c’è grande apprezzamento, ma nessuna offerta per ora. Valutazione da 40 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 La Fiorentina adesso deve pensare alle fasce difensiva, considerato che Parisi ne avrà a lungo per infortunio, Gosens prima o poi lascerà mentre sulla corsia destra Dodo e Fortini sono in scadenza di contratto. Ci sono stati dialoghi con il Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso. Quest’ultimo è un obiettivo concreto, 2003 dal buon rendimento e una clausola da 20 milioni: c’è concorrenza, ma i viola stanno lavorando per abbassare la cifra. Per Nuno Tavares, come già raccontato, c’è stato un sondaggio ma fin qui senza approfondimenti con la Lazio. Per la fascia destra è stato proposto Norton-Cuffy, mentre Belghali del Verona (ne abbiamo già parlato) può essere un profilo apprezzato, ma fin qui nessun contatto tra i club. Quanto a Dodo, ricordiamo la nostra anticipazione: è un nome caldo nella lista del Napoli, ma prima gli azzurri devono pensare agli esuberi. Per Fortini è stata respinta una proposta da 5 milioni più bonus del Torino, ci saranno valutazioni su eventuali altre offerte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:15 Fiorentina, oltre al Parma Fazzini piace anche alla Lazio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:40 Nonostante le voci contrastanti, Robin Gosens è fuori dal progetto Fiorentina. I viola non lo hanno convocato per il ritiro. Confermato. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:35 Confermato l’interesse concreto del Sunderland per Muharemovic del Sassuolo come anticipato a Sportitalia, in una lista di pretendenti che comprende anche il Bournemouth. Così il nostro Luca Cilli.

20:33 Il Manchester United ha deciso di rinunciare a Ederson. Così il nostro Alfredo Pedullà.

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20:00 Cagliari, trattativa avanzata con il Leicester per il mediano Harry Winks, classe 1996. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:24 Milan, ufficiale Mario Gila dalla Lazio. AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34.

19:10 Adeyemi al Barcellona, è fatta: al Borussia Dortmund 22 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:10 Ora è anche ufficiale: Luvumbo è un nuovo giocatore del Maiorca.

18:08 Arezzo, ufficiale l’acquisto di Cerri.

17:21 Ufficiale: Gian Luca Nani rinnova con l’Udinese.

16:44 Mario Gila, direzione casa Milan:

16:40 Carnevali: “Kessie, Diaz e Theo? Non possono far parte della costruzione di questa Juve. Nessun incontro con Vlahovic”

16:25 Esclusiva: L’ex Empoli e Torino Saba Sazonov è in trattativa con i francesi del Le Havre. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:10 Ufficiale, Jorge Jesus è il nuovo CT del Portogallo.

14:45 Milan, continua la giornata di Gila:

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14:35 Inter, Khalaili al Coni:

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13:58 Esclusiva: non solo Norwich (che non ha trovato accordi), anche il Rubin Kazan su Niasse, centrocampista del Verona. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:57 Sudtirol, Alessandro Plizzari è ufficiale.

13:56 Cremonese, ufficiale il rinnovo di Fulignati.

13:55 Inter, le parole di Pavard:

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13:00 Colpo Pescara: in arrivo l’esterno offensivo svincolato Pablo Vitali ex Pontedera. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:16 Confermato: Sanchez è la prima scelta di Fabregas per la difesa del Como. Trattativa non semplice, ma gradimento assoluto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:13 Moruzzi dalla Juventus all’Avellino ufficiale.

12:10 Chalobah: le valutazioni dell’Inter saranno economiche e ci sono altri profili (per esempio Lucumí, notizia di Gianluigi Longari). Il Como fin qui mai ha fatto un’offerta o un rilancio, malgrado voci opposte da 35 o 40 milioni. Come anticipato, l’Inter unico club in Serie A davvero dentro, in attesa di un confronto con il Chelsea. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:07 Colpo Pescara: in arrivo l’esterno offensivo svincolato Pablo Vitali ex Pontedera. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:55 Ora è ufficiale: François Modesto lascia la Juventus.

11:46 Esclusiva: non solo Sassuolo, anche il Genoa su Van der Brempt. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:45 Fazzini resta un nome in evidenza per il Parma dopo l’incontro di oltre 20 giorni fa che ha toccato vari argomenti oltra a Fazzini anche Bernabé, Pellegrino e Piccoli. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:40 Avellino, ufficiale Faticanti in prestito dalla Juventus.

11:35 Inter, ecco Khalaili.

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10:47 Avellino, ufficiale il rinnovo di Iannarilli fino al 2028.

10:30 Avellino, ufficiale arriva in prestito Tommaso Martinelli dalla Fiorentina.

09:40 Inter, Anan Khalaili in viaggio verso Milano.

09:35 Fiorentina, ufficiale Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della formazione Primavera.

09:10 Milan, iniziate le visite mediche per Mario Gila.

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08:05 Jashari: l’‘Atalanta (in azione da fine maggio) ha avuto nuovi dialoghi con il suo entourage, resta l’obiettivo principale dopo aver preso Gaetano. E per ora non va su altri profili. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Garnacho: ci sarà un dialogo durante o subito dopo il weekend per stabilire condizioni che probabilmente saranno di uscita. La decisione deve essere sulla formula, la partita è aperta. La Roma resta, molto interessata, alla finestra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Tresoldi: la Roma resta interessata. Il profilo piace molto, la concorrenza non manca (Atletico Madrid attivo, ma non solo). E se ci fossero le condizioni, potrebbe cambiare la strategia su Dovbyk (senza aspettare la cessione). Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Milan, oggi la giornata di Gila. Previste visite mediche e firma del calciatore.

06:30 Esclusiva: il Napoli ha presentato un’offerta di 10 milioni al Boca Juniors per Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002. Come emerso da settimane in Argentina, Zeballos ha dato la sua assoluta priorità al Napoli. Ora serve qualche cessione. Così il nostro Alfredo Pedullà.