Inter, Khalaili ma non solo: tutte le trattative

I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi in casa Inter per definire il futuro di Anan Khalaili. L’israeliano dovrà sostenere un supplemento di visite mediche.

Khalaili ma non solo, in casa Inter si valutano anche i profili che potrebbero interessare in caso di risultato non positivo dalle visite mediche. I primi nomi sono quelli di Dodo della Fiorentina e di Belghali del Verona. Per il ruolo di difensore centrale i nomi sono quelli di Chalobah del Chelsea e Lucumì ma non solo con alcune novità. A centrocampo la priorità resta Curtis Jones del Liverpool per il quale c’è la concorrenza del Nottingham Forest. Novità anche nel settore giovanile dove è stato annunciato il nuovo allenatore Emiliano Bigica.

Inter, il caso Khalaili

In casa Inter le prossime ore saranno quelle decisive per definire il futuro o no in nerazzurro di Anan Khalaili. L’esterno israeliano dovrà infatti sottoporsi ad ulteriori visite presso il CONI per ottenere l’idoneità sportiva e poter così firmare il suo contratto. Per il terzino dell’Union SG con il quale era stato raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni più bonus e % di rivendita al Maccabi saranno quindi ore di tensione, le prossime che determineranno il suo futuro, italiano o no. In caso l’operazione dovesse saltare si potrebbe tornare su profili come Dodo o Belghali, quest’ultimo già seguito a gennaio.

Tutte le altre trattative

Non solo l’esterno di destra, in casa Inter si lavora anche per un difensore centrale, da Trevoh Calobah del Chelsea a Lucumì del Bologna, ma non solo. Per quest’ultimo per il quale c’è anche l’interesse di club inglesi come Bournemouth e Nottingham Forest. Marotta e Ausilio sono al momento alla ricerca di un difensore di piede destro, il colombiano è mancino con l’Inter che non sta affondando il colpo.

Il Genk poi ex proprietario del cartellino mantiene un 20% sulla rivendita, che potrebbe influenzare la richiesta del Bologna. A centrocampo resiste poi il profilo di Curtis Jones che resta il primo obiettivo per la mediana di Cristian Chivu, su di lui come per Lucumì anche il Nottingham Forest che non convince però il ragazzo. Inter che lavora poi anche per il settore giovanile e in quest’ottica è stato annunciato il nuovo allenatore della Primavera, l’ex Fiorentina e Sassuolo: Emiliano Bigica…