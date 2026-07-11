Nazionale, Maldini dice sì all’Italia: con lui arriva anche Leonardo

Maldini dice sì all’Italia: con lui arriva anche Leonardo. L’ex capitano del Milan accetta la proposta del presidente Giovanni Malagò: sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia, con un ruolo centrale anche nella scelta del nuovo commissario tecnico.

Svolta ai vertici del calcio italiano. Paolo Maldini ha deciso di accettare la proposta avanzata dal nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, aprendo così un capitolo inedito nella storia della Federazione. L’ex bandiera del Milan assumerà il doppio incarico di direttore tecnico e presidente del Club Italia, una figura finora mai prevista nell’organigramma federale. Un ruolo strategico che gli consentirà di partecipare attivamente alle decisioni riguardanti l’intero progetto delle nazionali, compresa la scelta del nuovo ct.

Maldini nuovo DT, Leonardo advisor

La novità non si ferma qui. Accanto a Maldini ci sarà anche Leonardo, pronto a entrare in Federazione con il ruolo di advisor, andando a rafforzare il nuovo corso voluto da Malagò per rilanciare il calcio azzurro. Il debutto operativo di Paolo Maldini e Leonardo sarà subito decisivo. I due avranno infatti il compito di individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, una scelta fondamentale per il futuro degli Azzurri. I principali candidati restano Roberto Mancini e Antonio Conte, con il primo che, al momento, appare in netto vantaggio nelle valutazioni della Figc. Salvo colpi di scena, la decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, con l’annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni.

Le parole di Malagò

Così Malagò al TG 2: “Maldini è stato da subito il mio obiettivo per sovrintendere a tutta la filiera del calcio azzurro. Abbiamo iniziato a buttare giù idee e progetti, e lui mi ha sempre detto che sarebbe stato felice e anche che avrebbe voluto coinvolgere Leonardo in questo lavoro che è una grande sfida. Adesso abbiamo sottoscritto questo impegno di 4 anni, che deve portarci al Mondiale del 2030 passando per un Europeo“. Al suo fianco un altro ex calciatore, Leonardo: il brasiliano avrà il ruolo di advisor: “Ora ragioneremo sul prossimo ct dell’Italia- ha aggiunto Malagò- Lo faremo insieme, perché deve essere una scelta condivisa e non una prevaricazione del presidente federale“.